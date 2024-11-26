 

Рупор кремлевской пропаганды: МО РФ об ударах ATACMS по территории России

26.11.2024, 21:00, Разное
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МО РФ об ударах ATACMS по территории России

По подтвержденным данным, за последние три дня ВСУ нанесли два удара дальнобойным западным оружием по объектам в Курской области.

Так, 23 ноября противник пятью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» американского производства нанес удар в районе н.п. Лотаревка (37 км сев.-зап. Курск) по позиции зенитного ракетного дивизиона С-400.

В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты «ATACMS» были уничтожены, а две – достигли цели.

В результате удара повреждена РЛС. Среди личного состава есть пострадавшие.

25 ноября 2024 года киевский режим нанес еще один удар восемью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» по аэродрому Курск-Восточный (н.п. Халино). Семь ракет были сбиты боевыми расчетами ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь», одна – достигла цели. В результате падения осколков ракет два военнослужащих получили легкие ранения, незначительно повреждены объекты инфраструктуры.

В ходе обследования мест, подвергшихся атакам, достоверно подтверждено, что ВСУ наносили удары оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» американского производства.

Министерство обороны Российской Федерации контролирует обстановку, ответные действия готовятся.

(с) МО РФ

Ждем.

Источник: Colonel Cassad


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