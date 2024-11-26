 

ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи

26.11.2024, 20:45, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Из какого фильма Лелик?

А. “Самогонщики”

Б. “Бриллиантовая рука”

В. “12 стульев”

2. Откуда Белка?

А. “Девчата”

Б. “Москва слезам не верит”

В. “Летят журавли”

3. Тося Кислицына – героиня…

А. “Крылья”

Б. “Девчата”

В. “Комиссар”

4. Сильная женщина Клавдия Вавилова известна нам по фильму…

А. “Они сражались за Родину”

Б. “В бой идут одни старики”

В. “Комиссар”

5. Надежда Петрухина из фильма…

А. “Карнавальная ночь”

Б. “Крылья”

В. “Неуловимые мстители”

ОТВЕТЫ

1. Б. Бриллиантовая рука

2. В. “Летят журавли”

3. Б. “Девчата”

4. В. “Комиссар”

5. Б. “Крылья”


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