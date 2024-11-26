 

Мнение: Черный вторник

26.11.2024, 20:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вообще, похоже, что сегодня у нас – очередной день Коллапса на валютном рынке РФ. Рубль как-то очень стремительно падает – уже 108 за доллар на Форексе. Будут потом опять говорить о “черном вторнике”, запишут в анналы. Вообще, удивительно – в России уже даже валютные биржи все закрыли, валютных торгов давно нет, вместо доллара провозгласили юань – но все равно валютные обвалы происходят. Думаю, это признак того, что кой-какие признаки жизни в российской экономике еще имеются. Любая экономика сохраняет признаки жизни, пока в ней еще теплится интерес к валюте, то есть – К ДЕНЬГАМ. Пока нам еще интересен курс доллара – можно быть уверенным, что здесь пока еще не наступил Военный Коммунизм.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Мнение: Почему западные элиты перестали бояться войны, угроза глубинному государству и шоу вокруг МУС

26.11 / Рупор кремлевской пропаганды: МО РФ об ударах ATACMS по территории России

26.11 / В Москве появятся платные пешеходные переходы

26.11 / Coca-Cola выпустила очередную серию странных рекламных роликов, созданных нейросетью

26.11 / «Не прижилось» – Нижнему Новгороду хотят вернуть название Горький

26.11 / После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте

26.11 / В «ХелиБюро» приступили к разработке нового многоцелевого вертолета

26.11 / “Не могла в это поверить” – Валерия назвала пол будущего ребенка

26.11 / Можно на диете: рецепт куриных котлет с гарниром из киноа и вареной брокколи

26.11 / НАТО провело успешные учения по исключению государства из своего состава за 30 минут

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика