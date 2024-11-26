Мнение: Черный вторник

Вообще, похоже, что сегодня у нас – очередной день Коллапса на валютном рынке РФ. Рубль как-то очень стремительно падает – уже 108 за доллар на Форексе. Будут потом опять говорить о “черном вторнике”, запишут в анналы. Вообще, удивительно – в России уже даже валютные биржи все закрыли, валютных торгов давно нет, вместо доллара провозгласили юань – но все равно валютные обвалы происходят. Думаю, это признак того, что кой-какие признаки жизни в российской экономике еще имеются. Любая экономика сохраняет признаки жизни, пока в ней еще теплится интерес к валюте, то есть – К ДЕНЬГАМ. Пока нам еще интересен курс доллара – можно быть уверенным, что здесь пока еще не наступил Военный Коммунизм.