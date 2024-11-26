Японская компания разработала «машину для стирки людей»

В давно ушедшем 1970 году японская компания Sanyo представила футуристическое изобретение — ванну Ultrasonic Bath, которая привлекла широкое внимание публики. Данный аппарат представлял собой капсулу в форме яйца и был оснащен функцией автоматического заполнения горячей водой, а находящийся внутри человек мог релаксировать от движения массажных шариков и воздействия ультразвуковыми волнами.

Концепция не получила коммерческой реализации, но произвела сильное впечатление на молодого посетителя выставки Ясуаки Аояму. Спустя полвека, вдохновленный детским впечатлением, он решил воплотить свою мечту в реальность, став гендиректором компании Science, работающей на ниве аксессуаров для ванных комнат.

Инженеры его компании разработали «машину для стирки людей», назвав ее Mirai Ningen Sentakuki. Ожидается, что новинка будет презентована широкой публике в рамках мероприятия Osaka Kansai Expo весной 2025 года. Она выйдет в уникальном дизайне, напоминающий реактивный истребитель. Ванна получила массив датчиков, отслеживающих жизненно важные показатели человека, чтобы создать оптимальную температуру внутри.

Бортовая ИИ-система капсулы анализирует эмоциональное состояние человека и отображает его с помощью соответствующих визуальных эффектов. Процесс помывки и обсушивания занимает около четверти часа. До тысячи посетителей смогут испытать новую модель каждый день работы выставки по предварительной записи на сайте.Источник — Asahi Shimbun