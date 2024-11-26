 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия прекратила поставки газа в Австрию

26.11.2024, 14:20, Разное
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Россия прекратила поставки газа в Австрию

«Газпром» остановил поставки газа в Австрию после того, как австрийская корпорация OMV забрала российский газ для покрытия решения международного арбитража, присудившего ей выплату компенсации в размере 230 миллионов евро. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщает Reuters.

Компания оставалась одним из немногих клиентов «Газпрома» в Европе, но более чем полувековые газовые отношения двух стран (Советский Союз начал поставки в Австрию в 1968 году) закончились конфискацией. Собеседник агентства указал, что этот случай стал первым, когда европейский покупатель не заплатил за полученный газ.

Почти две недели назад, 13 ноября, OMV сообщила о судебном решении, связанном с остановкой поставок газа осенью 2022 года, еще до взрыва газопровода «Северный поток». Сразу после этого были блокированы октябрьские поставки газа, а через три дня «Газпром» остановил прокачку.

Близкий к OMV источник объяснил, что компания воспользовалась последней возможностью истребовать деньги с «Газпрома» до момента, когда транзит газа через Украину с 1 января 2025 года остановится. Текущий контракт рассчитан до 2040 года, но поскольку поставщик прекратил его исполнение, то OMV может освободиться от обязательств.

Любые последующие переговоры с Австрией о возобновлении поставок газа, когда бы они не начались, должны будут сопровождаться требованием возвращения украденных денег с процентами за период от акта воровства до переговоров.

Источник: Colonel Cassad


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