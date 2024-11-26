«Гора» из «Игры престолов» установил мировой рекорд по перемещению больших данных

На конференции SC24 в Атланте тяжелоатлет Хафтор Юлиус Бьернссон установил новый мировой рекорд. Известный многим по роли «Горы» из сериала «Игра престолов», атлет использовал в качестве груза для штанги твердотельные накопители Phison. В итоге он сумел поднять 282 624 петабайт, суммарный вес которых составил 452 кг.

Строго говоря, это было больше рекламное, чем спортивное мероприятие. Ранее Бьернсону покорился и гораздо больший вес — в 2020 году он выжал в становой тяге более 500 кг. Но это прекрасная иллюстрация достижений науки и техники – при весе около 200 грамм накопители Pascari D205V PCIe Gen5 от Phison вмещают 122,88 ТБ данных каждый.

Накопители серии Gen5 NVMe считаются не только наиболее емкими, но одними из самых производительных в корпоративном сегменте. Они спроектированы специально для постоянной работы с большой нагрузкой с интенсивным использованием данных. Устройства обеспечивают скорость последовательного чтения до 14 600 МБ/с и записи до 3 200 МБ/с, а случайного до 3 000 тысяч 4K IOPS при чтении и 35 тысяч 16K IOPS при записи.

Специально для установки рекорда были изготовлены нестандартные корзины для размещения такого количества накопителей. А также усиленный гриф и замки, вес которых был включен в общую нагрузку, взятую спортсменом.

Источник — businesswire