 

Глашатаи будут еженедельно объявлять на Патриках о пополнении списка иноагентов

26.11.2024, 11:33, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление «О порядке информирования граждан о включении новых юридических и физических лиц в реестр иностранных агентов».

Согласно документу, с 1 декабря на улицах столицы каждую пятницу будет публично оглашаться список лиц, которых Минюст признал иноагентами.

– Мы приняли решение начать с Патриков, чтобы отдыхающие там либералы оперативно узнавали о незавидной участи своих сообщников. Уверен, что эта мера многих отрезвит и наставит заблудшие души на путь истинный, – сказал советник мэра по организации и контролю Яков Петерс.

В декабре глашатаи будут работать только в Пресненском районе Центрального административного округа столицы, но начиная с января, мэрия планирует создать общегородскую систему информирования о новых иноагентах.

Руководство столицы обратилось с призывом к известным актёрам, писателям, журналистам и политологам попробовать себя в качестве глашатаев – заполнив форму на портале «Моя Москва», лидеры мнений смогут бесплатно еженедельно выступать в центральных районах.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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