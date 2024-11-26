Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой

В декабре 2022 года Игорь Саруханов в очередной раз женился. Официально, напомним, он состоял в браке в четыре раза, еще три супруги были гражданскими. С прежней женой -Татьяной Костычевой – артист прожил четыре года. Говорят, что пара рассталась, когда Татьяна предложила певцу узаконить отношения. От тех отношений у знаменитого певца есть две дочери – 16-летняя Любовь и 9-летняя Розалия.

“Младшая

поступила в музыкальную школу по классу флейты при образовательном центре

“Сириус” в Сочи, – хвастается Саруханов. А еще она занимается бальными

танцами”.

“Что же

касается старшей, то она из Сочи переехала ко мне в Москву, – сообщил музыкант.

– Она сказала маме – моей экс-супруге Танечке, что не вернется в Сочи. И теперь

учится удаленно в 10-м и 11-м классах, а тут занимается спортом с Чемпионами

мира – по четыре тренировки, даже удивляюсь, как она выдерживает. Недавно

поступила и на художественное отделение школы искусств”.

Саруханов

признается, что для дочерей он, в первую очередь, папа. “У нас нет звезды дома,

– говорит он. – Да и не было никогда – ни дома, ни в школе”.