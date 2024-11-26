 

Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой

26.11.2024, 10:45, Новости дня
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В декабре 2022 года Игорь Саруханов в очередной раз женился. Официально, напомним, он состоял в браке в четыре раза, еще три супруги были гражданскими. С прежней женой -Татьяной Костычевой – артист прожил четыре года. Говорят, что пара рассталась, когда Татьяна предложила певцу узаконить отношения. От тех отношений у знаменитого певца есть две дочери – 16-летняя Любовь и 9-летняя Розалия.

“Младшая
поступила в музыкальную школу по классу флейты при образовательном центре
“Сириус” в Сочи, – хвастается Саруханов. А еще она занимается бальными
танцами”.

“Что же
касается старшей, то она из Сочи переехала ко мне в Москву, – сообщил музыкант.
– Она сказала маме – моей экс-супруге Танечке, что не вернется в Сочи. И теперь
учится удаленно в 10-м и 11-м классах, а тут занимается спортом с Чемпионами
мира – по четыре тренировки, даже удивляюсь, как она выдерживает. Недавно
поступила и на художественное отделение школы искусств”.

Саруханов
признается, что для дочерей он, в первую очередь, папа. “У нас нет звезды дома,
– говорит он. – Да и не было никогда – ни дома, ни в школе”.


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