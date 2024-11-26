Мнение: Оружие и деньги «Таганских»

В детстве и юности он занимался боксом. В поединках на ринге завоевал звание мастера спорта по боксу. А после развала СССР, его позвали в в ОПГ «Таганские».

Он стал одним из самых приближенных людей к лидеру «таганских» Игорю Жирноклееву. Но после ареста пошел на сотрудничество со следствием. А потом ушел добровольцем на специальную военную операцию.

Вернулся после тяжелого ранения, с протезом вместо локтевого сустава левой руки.

13 ноября 2024 года в Мосгорсуде его допросили в качестве свидетеля по «делу Таганских».

Жирноклеев спросил свидетеля:

– Почему ты не здесь, не с нами? – подсудимый показал руками на подельников, сидящих на скамье подсудимых.

Но свидетель спокойно, глядя прямо в глаза своему бывшему боссу ответил:

– Государство дало мне шанс, я им воспользовался и отправился в зону боевых действий.

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