 

Мнение: Оружие и деньги «Таганских»

26.11.2024, 9:40, Разное
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В детстве и юности он занимался боксом. В поединках на ринге завоевал звание мастера спорта по боксу. А после развала СССР, его позвали в в ОПГ «Таганские».

Он стал одним из самых приближенных людей к лидеру «таганских» Игорю Жирноклееву. Но после ареста пошел на сотрудничество со следствием. А потом ушел добровольцем на специальную военную операцию.

Вернулся после тяжелого ранения, с протезом вместо локтевого сустава левой руки.

13 ноября 2024 года в Мосгорсуде его допросили в качестве свидетеля по «делу Таганских».

Жирноклеев спросил свидетеля:
– Почему ты не здесь, не с нами? – подсудимый показал руками на подельников, сидящих на скамье подсудимых.

Но свидетель спокойно, глядя прямо в глаза своему бывшему боссу ответил:

– Государство дало мне шанс, я им воспользовался и отправился в зону боевых действий.

Подробности – в программе:

Кроме Ютуба посмотреть программу можно в ВКонтакте,  Рутубе или Дзене.

Ну и напоминаю, что мой личный дневник переехал на мою страницу в Telegram-канал. Подписывайтесь!

Источник: Ирек Муртазин


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