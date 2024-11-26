 

Английское гетто Исламабада – где бекон правит бал, а закон отдыхает

26.11.2024, 9:33, Разное
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Исламабад, столица Пакистана, известен своими культурными контрастами, но мало кто знает о существовании района на севере города, который местные жители называют английским гетто.

Здесь, среди хаоса и шума мегаполиса, спрятан уголок, где правила исламского государства практически не действуют. Английское гетто населяют около 30 тысяч англосаксов, чьи предки обосновались здесь ещё в XIX веке.

– Здесь вы можете услышать колокольный звон, а за каждым углом вас встретит запах бекона, – рассказывает местный житель Хафез Ахмад. – Местные уже привыкли и просто обходят эти места стороной, но приезжие мусульмане остаются в шоке.

Действительно, в этом районе в любое время дня и ночи можно заказать яичницу с беконом и насладиться чашкой чёрного чая, но это лишь верхушка айсберга. Район живет по своим законам, и власти Пакистана практически не вмешиваются в дела местных жителей. Все конфликты у них решаются через суд, а религия играет второстепенную роль. Многократные попытки установить контроль над районом закончились провалом – местные жители каждый раз агрессивно защищали право жить по светским законам.

Тем временем, число туристов, желающих посетить «английское гетто» в Исламабаде, растет с каждым годом. Турфирмы предупреждают, что посещать такое место лучше днём и в составе организованных экскурсий, но находятся желающие рискнуть, которые приезжают в этот район в одиночку и даже по ночам. Один из таких иностранцев в итоге был госпитализирован с алкогольной интоксикацией после посещения местного паба. Как удивлённо отмечал таксист, нашедший мужчину спящим на улице, никто до него даже не попытался украсть у пострадавшего бумажник.

Спецкорреспондент «Панорамы» Эрвин Кляйн с места событий


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