Мнение «аналитика»: О сброшенных масках… Путин снова был прав?

В этой новости «прекрасно» всё! И слова, и авторство, и цель, и смыслы…

Главное, она превосходнейшим образом иллюстрирует и доказывает, что российский президент Владимир #Путин… опять оказался прав. Зря мы его не слушали.

Другой вопрос, что с этой правотой теперь делать.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби уже не стесняясь откровенно заявил, что пока ещё действующая Администрация США дала украинской армии указания по выбору целей для ударов американскими ракетами ATACMS. «Очевидно, мы изменили руководящие принципы и дали им указания, что они могут использовать их для нанесения ударов по конкретным типам целей», — заявил он.

Итак, во-первых, американский чиновник впервые официально подтвердил, что #США сняли ограничения на удары вглубь России ракетами собственного производства. И во-вторых, признал, что именно Штаты дают для них целеуказания.

Ровно то, о чём неоднократно говорил российский президент. И оказался прав. #Америка — именно что сторона конфликта, деликатно именуемого «украинский» кризис. Упс!

Другой вопрос, что теперь с этой путинской правотой делать?

А третий — что #Россия реально сделает?

Обратится в #ООН с озабоченностью?

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