Рупор кремлевской пропаганды: Имя большого человека народ сохранит навсегда

Имя большого человека народ сохранит навсегда

В осенние каникулы мы с классом ходили на экскурсию завода «Сокол». Рядом с проходной завода установлен памятник Григорию Константиновичу Орджоникидзе (1886-1937гг.) Памятник представляет собой стоячую скульптуру во весь рост в военной форме и установленную на постамент с памятной надписью . Скульптура выполнена с портретным сходством наркома Орджоникидзе. Его же портрет имеется в музее завода «Сокол», который я видел. Памятник окружают и украшают величавые и красивые голубые ели.

Во время экскурсии я узнал много нового и интересного. Серго Орджоникидзе был командармом советской промышленности , другими словами министром. Известен как советский партийный деятель,революционер. Он был другом великого Сталина. И когда мы подошли с классом к памятнику, мои одноклассники и я сказали что это Сталин.Для нас они показались внешне похожими.

Серго Орджоникидзе стремился и работал чтобы наша Страна была богатой ,сильной,в ней была развита промышленность,построены дороги. История Горьковского авиационного завода имени Серго Орджоникидзе №21, а ныне Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» связана с именем легендарного наркома. Завод развивался и строился под руководством Серго Орджоникидзе и он был первым директором завода.Завод занимался и занимается строительством самолётов.Директор завода заботился о рабочих и возводились дома,школы,дом культуры,столовая.Много труда вложено в строительство завода и возведения заводского посёлка. Его именем названа улица Орджоникидзе и Дом культуры. Я коренной Нижегородец и слышал ранее имя Серго Орджоникидзе от моих родителей и учителей. Значит имя легендарного человека не забыто и почитаемо людьми . « С нами был он в суровые годы милый друг и большой человек»…

Семёнов Руслан, 5 класс, школа №69

https://gallery.ddt-chkalov.ru/175023/ – цинк

Когда-то либералы и антисоветчики надеялись, что когда умрут все, кто жил при СССР их ложь восторжествует…..

Ну так у меня для них плохие новости.

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