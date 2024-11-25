Жизнерадостный желтый – один из главных цветов 2025 года: как и с чем его комбинировать в образах

В 2025 году фаворитом станет яркий оттенок желтого «истинная радость» от Bruguer, известной марки красок. Этот цвет вызывает оптимизм и креативность, добавляя энергию и яркость в образы.

Он универсален и подходит как для элегантных, так и для повседневных стилей. Если хотите придать гардеробу особый оттенок, наслаждайтесь этим цветом. Узнайте, как элегантно стилизовать ключевой цвет 2025 года.

С нейтральными оттенками

Прекрасный способ познакомиться с этим оттенком «истинная радость» — сочетать его с более классическими цветами, такими как белый или серый.

Такой образ будет выглядеть сбалансированно и изысканно. Вы можете выбрать нейтральную основу и добавить акценты с помощью аксессуаров.

С дополнительными цветами

Желтый цвет прекрасно гармонирует с оттенками, расположенными на противоположной стороне цветового круга, такими как фиолетовый и бордовый. Это сочетание может показаться необычным для минималистичных нарядов, но оно прекрасно вписывается в уличную атмосферу.

Монохромный стиль

Если вы являетесь поклонником однотонной одежды, то этот оттенок станет для вас настоящим открытием. Он сочетает в себе смелые и современные черты, объединяя различные оттенки желтого в одном образе, создавая глубину и динамику.

С теплыми оттенками

Теплые оттенки, такие как жжено-оранжевый, терракотовый или кораллово-красный, прекрасно сочетаются с этим цветом. В результате получается яркий и энергичный образ. Этот эффект особенно заметен в повседневной одежде, он добавляет лицу дополнительный блеск.

С черным

Желтый и черный — это сочетание, которое смотрится элегантно и современно, но при этом может быть более игривым, чем вы думаете. Если вы подберете подходящие вещи, главным акцентом в которых будет этот рассматриваемый оттенок желтого, то получите образ, который будет невероятно шикарным и неподвластным времени.

С землистыми цветами

Это сочетание, которое пользуется особой популярностью, так как оно придает образу особый шарм, не создавая при этом слишком резких контрастов. Мы говорим о землистых оттенках, таких как коричневый, оливково-зеленый и горчичный, которые создают естественный и гармоничный образ. Например, вы можете надеть желтые брюки и дополнить их светло-коричневым шерстяным свитером, и это будет стильный и надежный выбор.

С кобальтово-синим

Оба цвета — «истинная радость» и кобальтово-синий — довольно яркие. Однако именно в сочетании они создают наиболее привлекательный образ. Возможность дополнить его третьим оттенком позволяет сбалансировать ансамбль.