 

Спецпрокурор попросил суд прекратить дело Трампа о попытке вмешательства в выборы

25.11.2024, 22:10, Новости дня
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В понедельник, 25 ноября, специальный прокурор Джек Смит заявил о прекращении уголовного дела в отношении избранного президента США Дональда Трампа о попытке вмешательства в выборы в 2020 году, и об обращении в суд с соответствующим ходатайством.

“Позиция министерства юстиции заключается в том, что Конституция требует прекратить это дело до инаугурации ответчика”, – написал Смит в шестистраничном заявлении. “Это не имеет отношения к существу дела или силе предъявленных обвинений”.

Телеканал CNN отмечает, что Трамп ранее заявил, что уволит Смита, как только займет Овальный кабинет.


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