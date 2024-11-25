Спецпрокурор попросил суд прекратить дело Трампа о попытке вмешательства в выборы

В понедельник, 25 ноября, специальный прокурор Джек Смит заявил о прекращении уголовного дела в отношении избранного президента США Дональда Трампа о попытке вмешательства в выборы в 2020 году, и об обращении в суд с соответствующим ходатайством.

“Позиция министерства юстиции заключается в том, что Конституция требует прекратить это дело до инаугурации ответчика”, – написал Смит в шестистраничном заявлении. “Это не имеет отношения к существу дела или силе предъявленных обвинений”.

Телеканал CNN отмечает, что Трамп ранее заявил, что уволит Смита, как только займет Овальный кабинет.