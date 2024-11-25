Мнение: Дефицит дворников в России , низкая безработица и цена самодурства

1. Сильнее всего сейчас нужны квалифицированные рабочие — их не хватает, им много платят. Также теперь в стране не хватает и дворников (ссылка):



Дворники, токари и сварщики стали самыми дефицитными специальностями по России в начале ноября, также в топ-20 таких профессий вошли врачи, курьеры и уборщицы. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного по запросу ТАСС.

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Кроме того, в топ-20 самых дефицитных специальностей вошли электромонтажник (hh.индекс – 1,9), монтажник (2), машинист и фармацевт-провизор (2,3), кладовщик и курьер (2,4), а также уборщица (2,5).

Дежурно напомню, впрочем, что данным от сайтов поиска работы доверять нельзя — они видят только маленькую часть рынка труда, причём видят с сильным искажением, через мутную оптику. Чтобы понять реальное положение дел на рынке труда, надо проводить полноценное исследование. Журналисты, несмотря на оставшиеся у них с прошлых времён миллиардные бюджеты, таких исследований не проводят.

2. В России сейчас рекордно низкая безработица, и это, с одной стороны, хорошо: народ занят и доволен жизнью, зарплаты растут. С другой стороны, если посмотреть на наших соседей по списку стран с низкой безработицей, становится тревожно — это страны с супернизкой рождаемостью и стремительно стареющим населением (ссылка):



Россия в сентябре сохранила статус страны с самым низким уровнем безработицы среди государств «Большой двадцатки». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный анализ данных национальных статистических служб.

По сообщению Росстата, в сентябре 2024 г. уровень безработицы в России четвертый месяц подряд сохранялся на историческом минимуме в 2,4%. Такой же показатель наблюдался в Японии, где за III квартал уровень безработицы упал на 0,1 процентного пункта (п.п.). В Южной Корее этот показатель составил 2,5% после 2,8% по итогам II квартала.

3. В Школе Капитализма я пишу, что передумывать можно, но платно. Цитирую из статьи (ссылка):

…Начальник Джекил-Хайд, который то добр, то зол, запускает своим самодурством эмоциональную пилу. На его злобу подчинённые реагируют лёгким недовольством. На переход от злобы к доброте — вялой радостью. А вот ухудшение ситуации, то есть переход от доброты к злобе, приводит подчинённых в бешенство. Получается пила — каждый цикл смены настроения начальства можно сравнить с зубцом, оставляющим зазубрину на мозгах сотрудников отдела. Менее вредоносных начальников — всегда злых — можно в этой аналогии представить как полосы металла без зубцов: они давят, но всё же не пилят.



Ещё один классический пример неприятия перемен — самозахват парковочных мест. Припарковав автомобиль у многоквартирного дома, вы иногда можете встретить разгневанного жильца, который потребует от вас освободить «его» парковочное место. Жилец при этом озвучит следующий довод: он «всегда» ставил свою машину именно на это место, поэтому это парковочное место принадлежит ему, а вы, соответственно, не должны посягать на его законные права.



Это называется «правовой обычай». Первобытные люди руководствовались правовым обычаем до появления законов и юристов — при возникновении споров правым считался тот, кто говорил «всегда так делали и дальше будем». Сейчас в большинстве регионов мира правовой обычай уступил место более современным источникам права, однако в самых диких странах система обычного права до сих пор распространена. Вместе с тем, если вы попробуете объяснить агрессивно настроенному жильцу, что в соответствии с пунктом 12.2 ПДД вы имеете полное право поставить свою машину на якобы «его» место, жилец не захочет вас понимать. Законы законами, но на базовом, на эмоциональном уровне мы все живём согласно традициям, то есть встречаем в штыки любые отступления от заведённого порядка. Аргумент «но я же всегда тут ставил!» является глупым как с точки зрения здравого смысла, так и с юридической точки зрения, однако он сильно эмоционально заряжен для того, кто его выпаливает…

Кстати, на полном игнорировании этой особенности человеческой психики была построена социалистическая экономика. Как будто в насмешку над своим названием — «плановая» — планировать-то она народу как раз и не позволяла. Это американец мог планировать: «я буду усердно работать, куплю дом, заведу семью, открою мотоциклетную мастерскую». Советскому инженеру планировать таким образом не разрешали: он должен был просто работать, ожидая, что о материальной стороне его жизни как-нибудь позаботится мудрое государство. По желанию левой пятки безымянного распределяющего чиновника государство могло или дать инженеру квартиру, или не дать. Или завезти на Новый год мандарины в магазин, или не завезти. Или выделить на конструкторский отдел путёвку на море, или не выделить.



Уверен советский инженер мог быть только в одном: мотоциклетную мастерскую ему уж точно не разрешат открыть.