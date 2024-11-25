Мнение «аналитика»: О двух катастрофах… Что делать будем?

Да уж, «чёрный день» выдался…

Катастрофичный, трагичный, гибельный (но могло быть и хуже). Горько, словом.

Хотя — кому как. Вон, скакуны под жовто-блакитним прапором радостно отплясывают гопака со словами «яка сумна новина». Отож!

Ведь #Россия опять потеряла… новенький самолёт.

24 ноября в аэропорту Антальи во время посадки загорелся фюзеляж авиалайнера Sukhoi Superjet 100, прилетевшего из Сочи. Никто не пострадал. Пожар произошел вследствие жёсткой посадки из-за сдвига ветра. По словам замруководителя гражданской администрации турецкого аэропорта Суата Сейитоглу, возгорание возникло во время приземления в левой части двигателя самолёта, его быстро потушили. Предварительно, ущерб составил 1 млн руб.

И в тот же день в Вильнюсе при заходе на посадку грузовой Boeing компании DHL рухнул на жилой дом. Пилот погиб. Самолёт сгорел. Дом разрушен. Только чудом обошлось без более крупных жертв.

Есть видео, где метеоусловия посадки грузового воздушного судна выглядели в целом нормальными.

https://t.me/rbc_news/107768

Просто Boeing по непонятным причинам не дотянул до ВПП. То ли пилот ошибся, то ли техника подвела.

По первому инциденту — взрыв восторга у незалежной части блогосферы: Superjet — г***но, «Рашка» — г***но, русские — вообще г***но редкостное. По второму реакция у этих же блогеров очень сдержанная: бывает, но всё равно Boeing лучше, а Superjet — г***но и далее по кругу.

Это уже повреждение головного мозга какое-то?

Или мозга отродясь не было в подобных головах?

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