 

Мнение «аналитика»: О двух катастрофах… Что делать будем?

25.11.2024, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Да уж, «чёрный день» выдался…

Катастрофичный, трагичный, гибельный (но могло быть и хуже). Горько, словом.

Хотя — кому как. Вон, скакуны под жовто-блакитним прапором радостно отплясывают гопака со словами «яка сумна новина». Отож!

Ведь #Россия опять потеряла… новенький самолёт.

24 ноября в аэропорту Антальи во время посадки загорелся фюзеляж авиалайнера Sukhoi Superjet 100, прилетевшего из Сочи. Никто не пострадал. Пожар произошел вследствие жёсткой посадки из-за сдвига ветра. По словам замруководителя гражданской администрации турецкого аэропорта Суата Сейитоглу, возгорание возникло во время приземления в левой части двигателя самолёта, его быстро потушили. Предварительно, ущерб составил 1 млн руб.

И в тот же день в Вильнюсе при заходе на посадку грузовой Boeing компании DHL рухнул на жилой дом. Пилот погиб. Самолёт сгорел. Дом разрушен. Только чудом обошлось без более крупных жертв.

Есть видео, где метеоусловия посадки грузового воздушного судна выглядели в целом нормальными.

https://t.me/rbc_news/107768

Просто Boeing по непонятным причинам не дотянул до ВПП. То ли пилот ошибся, то ли техника подвела.

По первому инциденту — взрыв восторга у незалежной части блогосферы: Superjet — г***но, «Рашка» — г***но, русские — вообще г***но редкостное. По второму реакция у этих же блогеров очень сдержанная: бывает, но всё равно Boeing лучше, а Superjet — г***но и далее по кругу.

Это уже повреждение головного мозга какое-то?

Или мозга отродясь не было в подобных головах?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Водонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж!

25.11 / 13-ю пенсию московским пенсионерам выплатят чёрной икрой

25.11 / Мнение «аналитика»: О смертельно уставшей армии… Когда уж настанет конец?

25.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Про “переговорный фон” лета 1939 года

25.11 / Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог

25.11 / Александр Дугин назначен новым послом России в США

25.11 / Мнение: Обнищание Голливуда, феминистки против Трампа, в Нью-Йорке разрешили переходить на красный свет

25.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Ельцин-Центр и технические причины

25.11 / Личное: “Он – мужчина мечты”

25.11 / Экзошорты с электроприводом помогают вести активный образ жизни

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика