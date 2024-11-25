 

Водонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж!

25.11.2024, 19:55, Разное
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Не только поклонников Ксении Бородиной волнует ее новый роман с Николаем Сердюковым. Алена Водонаева тоже не смогла остаться в стороне и поделилась своим мнением. Несколько месяцев назад бывшая участница проекта “Дом-2” начала отношения с Николаем Сердюковым. Это произошло после совместной работы в шоу “Последний герой”, где Бородина была ведущей, а Николай участником. В своем блоге Ксения заявляла, что встретила свою половинку и очень счастлива, а сейчас, судя по всему, еще и очень серьезно настроена — она даже призналась, что готова создать семью. Однако Водонаева призвала Бородину не торопиться с решениями.

Алена обратилась к Ксении через свой телеграм-канал. Она написала, что это не ее дело, но убедительно просила не связывать свою жизнь с Николаем Сердюковым.

“Не выходи за него замуж!” — такой был основной посыл Водонаевой.

Подписчики Алены согласились с ней в комментариях. Многие уверены, что блогер встречается с Бородиной исключительно из-за ее статуса и денег. Они не верят в искренность мужчины и постоянно пишут об этом Ксюше в личные сообщения. Бородина в свою очередь строго отвечает, что ей абсолютно плевать на чужое мнение.

Ранее сообщалось, что Бородина консультировалась с известным нумерологом. Эксперт по числам провела анализ и предсказала, что Сердюков — это судьба Ксении. Кроме того, в 2025 году в их жизни должно произойти важное событие. Однако ведущая предпочла сохранить интригу и не раскрыла подробности.


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