 

13-ю пенсию московским пенсионерам выплатят чёрной икрой

25.11.2024, 19:33, Разное
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Департамент труда и социальной защиты населения Москвы направит на экстренную пенсионную выплату московским пенсионерам 20 млрд рублей. В связи с суеверными опасениями населения тринадцатую выплату произведут икрой вместо денежных средств.

«Для того, чтобы московские пенсионеры смогли получить по
килограмму чёрной икры к Новому году, мэрия Москвы рачительно расходовала средства муниципального бюджета на
протяжении нескольких лет. Теперь наши любимые пенсионеры обрели достойный уровень жизни и смогут буквально купаться
в чёрной икре», – сообщили представитель департамента.

Для получения икры необходимо в декабре пройти биометрию, дактилоскопию и диспансеризацию. После этого они смогут получить положенную порцию в районном МФЦ. Если пенсионер не заберёт положенную ему икру лично, её передадут нуждающимся, а ему вышлют по почте почётную грамоту.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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