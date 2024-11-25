13-ю пенсию московским пенсионерам выплатят чёрной икрой

Департамент труда и социальной защиты населения Москвы направит на экстренную пенсионную выплату московским пенсионерам 20 млрд рублей. В связи с суеверными опасениями населения тринадцатую выплату произведут икрой вместо денежных средств.

«Для того, чтобы московские пенсионеры смогли получить по

килограмму чёрной икры к Новому году, мэрия Москвы рачительно расходовала средства муниципального бюджета на

протяжении нескольких лет. Теперь наши любимые пенсионеры обрели достойный уровень жизни и смогут буквально купаться

в чёрной икре», – сообщили представитель департамента.

Для получения икры необходимо в декабре пройти биометрию, дактилоскопию и диспансеризацию. После этого они смогут получить положенную порцию в районном МФЦ. Если пенсионер не заберёт положенную ему икру лично, её передадут нуждающимся, а ему вышлют по почте почётную грамоту.

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