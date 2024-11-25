Тест для знатоков кино СССР: кого не было в этих советских фильмах?

Советское кино стало не просто искусством, а важной частью культурного наследия, которое продолжает жить в памяти поколений. Попробуйте угадать, кого из этих артистов не было в представленных картинах.

1. Кто не снимался в фильме “Бриллиантовая рука”?

А) Станислав Чекан

Б) Нина Гребешкова

В) Георгий Вицин

2. Кто не снимался в фильме “Иван Васильевич меняет профессию”?

А) Сергей Филиппов

Б) Наталья Кустинская

В) Михаил Светин

3. Кто не снимался в фильме “Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика”?

А) Фрунзик Мкртчян

Б) Раднэр Муратов

В) Руслан Ахметов

4. Кто не снимался в фильме “Карнавальная ночь”?

А) Борис Чирков

Б) Юрий Белов

В) Игорь Ильинский

5. Кто не снимался в фильме “Девчата”?

А) Инна Макарова

Б) Нина Меньшикова

В) Зинаида Кириенко

Правильные ответы:

1. — Б)

2. — Б)

3. — Б)

4. — Б)

5. — А)