 

Тест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них?

25.11.2024, 18:15, Новости дня
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ВОПРОСЫ

1. Что означает фразеологизм “рабочая лошадка”?

А. человек, на которого скидывают самую бесполезную работу

Б. человек, который берет на себя много лишней работы

В. ленивый человек, который отказывается работать

2. Что означает фразеологизм “глас вопиющего в пустыне”?

А. призыв, оставшийся без ответа

Б. громкий крик

В. гневный возглас

3. Что значит выражение “буриданов осел”?

А. лживый человек

Б. упрямый человек

В. очень нерешительный человек

4. Что значит словосочетание “неопалимая купина”?

А. что-то очень стойкое и нерушимое

Б. что-то выжившее при пожаре

В. что-то важное и ценное

5. Как думаете, что означает выражение “авгиевы конюшни”?

А. грязное помещение

Б. основное помещение

В. давно забытое помещение

6. Что такое “тихой сапой”?

А. тихо

Б. осторожно

В. нахрапом

7. “Закусить удила” – о чем речь?

А. начать сначала

Б. упрямиться

В. действовать напролом

ОТВЕТЫ

1. Б. человек, который берет на себя много лишней работы

2. А. Призыв, оставшийся без ответа

3. В. очень нерешительный человек

4. А. что-то очень стойкое и нерушимое

5. А. грязное помещение

6. Б. осторожно

7. В. действовать напролом


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