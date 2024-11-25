 

Российские ученые разработали полимер для укрепления арктических дорог

25.11.2024, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Российские специалисты рассказали о создании инновационного морозоустойчивого полимерного биоматериала, который планируется применять для качественного укрепления дорог в северных регионах страны.

Новая разработка представляет собой биополимерную смесь, значительно укрепляющую насыпи и различные откосы вдоль дорожных покрытий, защищающие их от ветра и размывания. Причем перспективный состав планируется использовать при возведении не только автомобильных, но и железных дорог.

Уникальность технологии заключается в том, что укрепленные этим материалом дорожные покрытия способны противостоять постепенному разрушению грунта при резких скачках температуры, часто наблюдающихся в арктических районах — периодически замерзая и затем оттаивая полимер становится все более прочным и еще лучше скрепляет грунт.

На сегодняшний день вопрос укрепления автодорог и ж/д путей в Арктике приобретает все большее значение из-за глобального потепления, которое в северных районах России идет заметно быстрее, чем в других регионов. Опытно-промышленное использование новой биосмеси начнется на Ямале в будущем году.Источник &#8212 Российская газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.11 / Александр Дугин назначен новым послом России в США

25.11 / Мнение: Обнищание Голливуда, феминистки против Трампа, в Нью-Йорке разрешили переходить на красный свет

25.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Ельцин-Центр и технические причины

25.11 / Личное: “Он – мужчина мечты”

25.11 / Экзошорты с электроприводом помогают вести активный образ жизни

25.11 / Китайским пенсионерам подарили бесплатную «золотую улыбку»

25.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Украина в обмен на Иран и Китай

25.11 / Samsung совместно с LG разрабатывают первый в мире смартфон с искусственным интеллектом

25.11 / Для борьбы с утечкой данных россиянам ограничат срок действия паспортов одним годом

25.11 / Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала “Вампиры средней полосы”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика