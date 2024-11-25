Александр Дугин назначен новым послом России в США

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового посла в США – представлять интересы Москвы в Америке будет известный философ и публицист Александр Дугин.

По прогнозам экспертов, не имеющий опыта дипломатической работы Дугин может «открыть новую страницу» в отношениях между Россией и США, а также войти в близкий круг избранного президента Дональда Трампа.

– Дугин и Трамп очень похожи, у них одни ценности и одни враги. Оба мечтают жить в обществе, в котором доминируют белые гетеросексуальные мужчины, в котором много детей, а все мужеложцы и прочие извращенцы сидят по тюрьмам, – сказал в эфире «России-24» бывший посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Сам философ пообещал продолжить свою просветительскую деятельность, несмотря на новое назначение – Дугин планирует выпустить в 2025 году не менее 10 научных статей, три монографии и снять 5 документальных фильмов.

– Я по-прежнему остаюсь с вами, мои дорогие подписчики, хотя и темы могут немного измениться. Многим будет интересно услышать, как я вправляю мозги зарвавшимся первертам, поэтому часть материалов будет посвящена дипломатической работе, – написал Дугин в своё Telegram-канале.

По информации «Комсомольской правды», новый посол прибудет в США только в конце января – Дугин отказался вручать верительные грамоты «безбородому Байдену» и хочет начать свою карьеру уже после того, как Трамп станет полноправным хозяином Белого дома.

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