Мнение: Обнищание Голливуда, феминистки против Трампа, в Нью-Йорке разрешили переходить на красный свет

1. Американская киноотрасль до сих пор не оправилась от пандемии ковида. Во время карантина было ещё терпимо – съёмки многих проектов были отменены или отложены, зато просмотры фильмов и сериалов выросли, так как люди сидели дома и смотрели онлайн всё подряд. Как только ограничения ослабили, американские киноделы снова схватились за камеры, чтобы поскорее удовлетворить накопившийся спрос.

Цифры, однако, показывают, что в конце 2024 года фильмов и сериалов в США производится на 40% меньше, чем это было в 2022 году. Падение наблюдается по всему миру, но менее глубокое, чем в США — на 20% (ссылка).



Официальная безработица в американской кино- и телеиндустрии составляет 12,5%. Реальная, вероятно, выше, также многие киношники и актёры вынуждены были перейти на частичную занятость. Для Калифорнии, в которой расположены Голливуд и многочисленные американские киностудии, это серьёзная проблема, так как в киноотрасли работает почти 700 тысяч жителей штата, и теперь многие из них пополнили ряды безработных и не могут платить налоги.

Многие полагают, что дело в радужной повестке, которой в Голливуде усиленно портят фильмы и сериалы последние 20 лет.

И действительно, американцы порядком устали от срама, однако повестка — только часть проблемы Голливуда. Во-первых, у Голливуда растут крепкие конкуренты. В России, в Турции, в Китае, в Индии и так далее набирают мощность собственные киноиндустрии, вытесняющие американцев как минимум с местных рынков.

Во-вторых, в США проблемы не только с киноиндустрией, а с экономикой в целом. Американцы привыкли жить в долг, от зарплаты до зарплаты, с несколькими открытыми кредитными картами. Байденовская инфляция больно ударила по их благосостоянию, поэтому они вынуждены теперь экономить даже на кино.

Аналогичные проблемы сейчас можно наблюдать в Британии, Германии и прочих западноевропейских странах, имеющих важное значение в качестве рынков для американской киноотрасли. Немцы и британцы уже годами болтаются в положении между экономическим спадом и стагнацией, чего власти и статистические ведомства этих стран даже и не особо скрывают.

Исторически Голливуд неплохо себя чувствовал даже во времена Великой Депрессии, например. Киноистории о красивой жизни, о любви, о сильных героях, преодолевающих трудности, играли тогда для страдающего от экономических проблем населения роль психотерапии, кино было одним из главных, при этом дешёвых и доступных развлечений.

Сейчас Голливуд с его повесткой вдохновлять уже не может — разве что на какие-нибудь мерзости. Что ещё хуже для Голливуда, теперь у народа есть альтернативы для кино — такие, например, как забирающие себе всё большую долю рынка развлечений компьютерные игры.

2. Американские феминистки недовольны победой Трампа. Некоторые из них призывают к решительным действиям — физически подсыпать яд знакомым трампистам (ссылка 1, ссылка 2):



…«Тренд» называется Make Aqua Tofana Great Again (MATGA), что в переводе с английского означает «Сделаем акву Тофаны снова великой». Aqua Tofana – это мощный яд, которым в XVII веке женщины на Сицилии травили своих мужей, которые жестоко обращались с ними. Вещество получило свое название в честь Теофании ди Адамо, прославившейся как убийца порядка 800 мужчин в XVII веке.

Свой призыв блогерши мотивируют тем, что все неприятности якобы от мужчин. В частности, «бедой» стал победивший на выборах Трамп, за которого, по статистике, в большинстве своем голосовали именно представители сильного пола.

При этом “активистки” предложили не травить представителей [АБВГД] (признано экстремистским и запрещено в РФ)…

3. Некоторые американские политики прямо издеваются над повесткой, доводя её до абсурда. К примеру, неграм в Нью-Йорке разрешили переходить дорогу на красный, их больше не будут за это штрафовать (ссылка).

Формально всё верно: 90% штрафов за переход улицы в неположенном месте выписывали неграм и латиносам, при этом штрафы в Нью-Йорке неласковые, до 250 долларов. По сути, однако, ситуация настолько дикая, что я не удивлюсь, если инициировавшего отмену штрафа политика через некоторое время обвинят в расизме.