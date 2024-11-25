Рупор кремлевской пропаганды: Ельцин-Центр и технические причины
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"Ельцин центр" отменил презентацию книги Нины Хрущевой о своем прадеде. Отмена связана с техническими причинамия,
Ранее внучка Хрущева призывала к расчленению Россиию. В условиях войны, где есть угроза территориальной целостности страны, все это было откровенно подрывной деятельностью за государственный счет. Теперь же пытаются спрятаться за "техничские причины".
Ельцин-Центр должен быть закрыт.
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Источник: Colonel Cassad
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