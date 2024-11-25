Китайским пенсионерам подарили бесплатную «золотую улыбку»

В Китае со следующего года стартует программа «Золотые зубы — золотая старость», в рамках которой каждый пенсионер сможет бесплатно заменить все зубы на новые с золотыми коронками.

Как сообщает министерство социального обеспечения КНР, в 2025 году на программу выделят 10 миллиардов юаней, что эквивалентно примерно $1,5 млрд.

В китайской культуре золотые зубы считаются символом «счастья в достатке». Власти намерены оплачивать пенсионерам комплекты зубов с золотыми коронками общим весом 64 грамма и операции по их имплантации. Кроме того, золотые коронки можно будет передавать по наследству.

– Мы хотим, чтобы наши пенсионеры чувствовали себя особенными, – заявил министр социального обеспечения Ли Чжан. – Эти люди – сокровище нашей нации. Годами и десятилетиями они трудились на благо страны и теперь заслужили буквально купаться в роскоши.

Некоторые китайские общественные деятели сочли инициативу «чрезмерно расточительной» и призвали потратить деньги более разумно, однако уже на следующий день все они принесли извинения и выразили желание искупить вину в добровольных трудовых лагерях.

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