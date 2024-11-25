 

Рупор кремлевской пропаганды: Украина в обмен на Иран и Китай

25.11.2024, 15:10, Разное
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Украина в обмен на Иран и Китай

Относительно вбросов про сделку, которую якобы хочет предложить Трамп "Украина взамен на разрыв связей с Китаем и Ираном".
Если даже всерьез рассуждать о ее реальности, то это сделка из цикла "Предайте тех, кто вам помогал, а взамен вот вам кость, вами мы займемся чуть позже, когда закончим с Китаем и Ираном".

Опасность для США представляет не какая-то одна страна по отдельности, а именно совокупность стран выступающих против вашингтонского миропорядка. Именно эта совокупность стран и ведет к разрушению всемирной гегемонии США. Администрация Байдена пыталась давить на всех сразу и у нее откровенно не получалось. Администрация Трампа будет пытаться разрушить этот ситуативный альянс, в том числе путем возможного предложения разных сепаратных сделок, где той же Украиной могут легко пожертвовать как пешкой, чтобы выиграть партию.

Полагаю, в Кремле это тоже понимают и на разрыв отношений с Китаем и Ираном, если такое будут предлагать, у нас не пойдут. В том числе и по причине утраты доверия к любым заверениям Запада, хотя у некоторой части элит, ранее бодро маршировавших на Запад, еще теплятся иллюзии о том ,что можно вернуться в довоенные времена. Но те времена давно ушли и не вернутся.

Источник: Colonel Cassad


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