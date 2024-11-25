Тест: угадайте культовые фильмы СССР по кадру с бухгалтером
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1. Из какого фильма этот кадр?
А) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен
Б) Джентльмены удачи
В) Волга-Волга
2. Из какого фильма этот кадр?
А) Любовь и голуби
Б) Служебный роман
В) Афоня
3. Из какого фильма этот кадр?
А) Самая обаятельная и привлекательная
Б) Уходя-уходи
В) Берегись автомобиля
4. Из какого фильма этот кадр?
А) Родня
Б) Курьер
В) Свадьба в Малиновке
5. Из какого фильма этот кадр?
А) Не может быть!
Б) Белорусский вокзал
В) Судьба человека
Правильные ответы:
1. — В)
1. — Б)
1. — Б)
1. — А)
1. — Б)
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