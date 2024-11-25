Тест: угадайте культовые фильмы СССР по кадру с бухгалтером

1. Из какого фильма этот кадр?

А) Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен

Б) Джентльмены удачи

В) Волга-Волга

2. Из какого фильма этот кадр?

А) Любовь и голуби

Б) Служебный роман

В) Афоня

3. Из какого фильма этот кадр?

А) Самая обаятельная и привлекательная

Б) Уходя-уходи

В) Берегись автомобиля

4. Из какого фильма этот кадр?

А) Родня

Б) Курьер

В) Свадьба в Малиновке

5. Из какого фильма этот кадр?

А) Не может быть!

Б) Белорусский вокзал

В) Судьба человека

Правильные ответы:

1. — В)

1. — Б)

1. — Б)

1. — А)

1. — Б)