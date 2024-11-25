 

Для борьбы с утечкой данных россиянам ограничат срок действия паспортов 1 годом

25.11.2024, 13:33, Разное
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Начиная с 2025 года, россияне будут получать новые внутренние и заграничные паспорта сроком действия 1 год. Исключение сделают только для дипломатических, служебных и морских паспортов.

Власти утверждают, что такая инициатива позволит нанести удар по рынку поддельных документов, актуализировать базы данных граждан и защитить их личные данные от утечки.

«В условиях, когда паспорт истекает максимум через год, у мошенников останется гораздо меньше возможностей для оперирования личными данными», – рассказал источник в правительстве.

Поскольку паспорта теперь придётся намного чаще, чем раньше, расходы на их печать неизменно вырастут, однако чиновники предусмотрели и это – пошлина за оформление документа вырастет в 6-7 раз, равно как и штраф за его несвоевременную замену. Таким образом россияне могут не беспокоиться ни за свои персональные данные, ни за государственный бюджет.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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