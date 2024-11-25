Вакцину от малярии впервые успешно доставили через комариный укус

Исследователи из Лондонской школы гигиены и тропической медицины представили крайне любопытную разработку для борьбы с малярией. Они научились использовать комаров, естественных разносчиков паразита P. Falciparum, для распространения его модифицированной версии. Она, в зависимости от обработки, может обладать любым набором полезных качеств — вплоть до уничтожения себе подобных организмов.

Ежегодно в мире фиксируется порядка 249 млн. случаев заражения малярией, смертность составляет порядка 600 тыс. человек. Это происходит, когда паразит после укуса комара через кровоток достигает печени, где начинает интенсивно размножаться, создавая до 100 тыс. новых особей в неделю. Цель новой разработки в том, чтобы остановить этот процесс, заменив его чем-то иным.

Ученым удалось модифицировать P. Falciparum таким образом, что вместо создания новых клеток он генерирует лишь их «след». Это коктейль из антигенов, которые обозначают наличие чужеродного тела в организме, что запускает мощный иммунный ответ. Как следствие, у человека вырабатывается соответствующая реакция, и в дальнейшем при попадании в организм полноценного паразита иммунные клетки немедленно его атакуют.

В испытаниях на добровольцах никто не испытал симптомов малярии после заражения модифицированными паразитами через укусы комаров. Затем, после целенаправленного заражения их малярией, у 89 % не наблюдалось ничего, кроме зуда от комариных укусов. Увы, группа испытуемых была слишком мала, поэтому о репрезентативности говорить пока не приходится. Провести более масштабное исследование на сегодня не представляется возможным.

Специалисты положительно отзываются об идее использования комаров для распространения анти-малярии. Но на практике это крайне сложная задача, так как требуется предварительно вырастить соответствующий штамм паразитов, а потом долго кормить комаров, чтобы тот прижился в них. Срок жизни носителей и ноши невелик, а шансы на то, что именно эта особь сумеет выполнить свою задачу, еще меньше. С другой стороны, сама возможность использовать природу для борьбы с болезнями имеет огромный потенциал.Источник — Nature