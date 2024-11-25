 

Массовое отравление метанолом в Лаосе, большинство жертв – молодые иностранки

25.11.2024, 12:15, Новости дня
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По меньшей мере шесть иностранных туристов умерли в Лаосе за последнее время в результате отравления некачественным алкоголем. Все они были постояльцами хостеля Nana Backpack в популярной среди путешественников деревне Ванг Вьенг.

Среди погибших – 57-летний житель США Джеймс Луис Хатсон, 19-летние австралийки Бьянка Джонс и Холли Боулз, 28-летняя британка Симон Уайт и две гражданки Дании: 20-летняя Анн-Софи Оркильд Койман и 21-летняя Фрела Венервальд Соренсен.

Ванг Вьенг – популярное место среди тех, кто любит кутить долгие часы, перебираясь из бара в бар и по дороге напиваясь. Дешевый алкоголь льется здесь рекой. Предположительно, в одном или нескольких заведениях использовали метиловый спирт. Директор хостеля задержан.

Правительство Лаоса сочло необходимым выступить с заявлением. В нем выражаются соболезнования в связи со смертью иностранцев. Власти ЛНДР обещают довести расследование до конца и наказать виновных.


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