Рупор кремлевской пропаганды: “Проблема расового равенства”

"Проблема расового равенства"

Американские азиаты стали голосовать за Трампа после введения системы дискриминации в пользу чернокожего населения.

В общенациональном масштабе экзит-полы Washington Post 2024 годов показывают сдвиг на 9 пунктов в пользу республиканцев в президентской гонке среди азиатско-американских избирателей. В штатах Невада и Техас опросы показывают, что Трамп безоговорочно выиграл голоса азиатско-американских избирателей. Экзит-пол NBC News выявил сдвиг на 5 пунктов вправо в общенациональном масштабе среди азиатско-американских избирателей.

Азиатско-американские избиратели рассказали, что их оттолкнула политика демократов в отношении расового равенства. Демократическая партия в значительной степени склонилась к расовому равенству после смерти Джорджа Флойда и последовавших за ней беспорядков в 2020 году. Демократы дали смелые обещания сократить расовое неравенство в экономике, учебе и бизнесе. В результате досталось трудолюбивым азиатам. Они оказываются «не на той стороне темного».

Например, налоговое управление США разрабатывало алгоритм, который позволит увеличить налоговые проверки для белых и азиатов с целью повышения «расового равенства». Этот проект поддержан администрацией Байдена.

Родители-азиаты «сыты по горло» политикой преференций худшим черным ученикам при приеме в школы. Сью Гош Стриклетт, бывший назначенец администрации Трампа, сообщает, что такие преференции в Гарварде или в школе Томаса Джефферсона в Вирджинии «разожгли активизм» среди родителей-азиатов. В округе Фэрфакс, штат Вирджиния, средняя школа Томаса Джефферсона по науке и технологиям изменила свою политику приема на основе заслуг в попытке «уменьшить представительство азиатских американцев» в пользу других расовых меньшинств.

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Любители расовых квот внезапно обнаружили, что люди дискриминируемые этими квотами по расовому признаку их не поддерживают. Не может быть. Что же в этом прекрасном плане могло пойти не так. И крики "Если вы против расовых квот – вы расист" не помогли. Исповедовать расизм под вывеской борьбы с расизмом, знатное извращение времен поздней американской империи.

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