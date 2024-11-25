 

Просмотр политических ток-шоу приводит к уменьшению массы мозга, выяснили учёные

25.11.2024, 9:33, Разное
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Исследователи из Института мозга и когнитивных способностей (ИМКС) провели масштабное исследование, результаты которого шокировали научное сообщество.

Оказалось, что регулярный просмотр политических ток-шоу на телевидении и в интернете может привести к уменьшению массы головного мозга на 100-150 граммов за 10 лет.

– Наше исследование показало, что длительное воздействие агрессивной риторики и эмоциональных дискуссий вызывает структурные изменения в мозге, — пояснил руководитель проекта доктор Игорь Смирнов. — Эти изменения приводят к снижению когнитивных способностей, ухудшению памяти и внимания.

Опасность заключается не только в активном просмотре передач, но и в пассивном присутствии рядом с включённым телевизором. Даже если человек не смотрит шоу непосредственно, он подвергается негативному воздействию информационного шума.

Впрочем, далеко не все в учёном сообществе согласны с этими выводами – оппоненты исследователей считают, что поклонники политических ток-шоу просто ведут образ жизни, способствующий уменьшению массы мозга.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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