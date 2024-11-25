 

В России придумали, как сделать незамерзающие АКБ для электромобилей

25.11.2024, 9:25, Разное
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В российской компании «Ампертекс» объявили о создании перспективного композита, который позволит выпускать незамерзающие батареи для электромобилей — об этом представитель предприятия рассказал на форуме AMTEXPO-2024.

В составе таких аккумуляторов предлагается использовать специально разработанную синтетическую нить, в основе которой будут лежать определенные полимеры и одностенные углеродные нанотрубки.

Это позволит создавать действительно незамерзающие батареи, которые отлично подойдут для эксплуатации в России, позволят увеличить пробег транспорта на одном заряде, а также повысить количество циклов перезарядки.

Кроме того, в рамках этого же мероприятия топ-менеджер «Ампертекса» анонсировал еще одну интересную разработку компании — батарею, предназначенную для ЭМКА-2 — это первый российский электровоз гибридного типа, действующий от сети постоянного тока, имеющий асинхронный привод и наделенный собственным накопителем электроэнергии.


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