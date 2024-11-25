Мнение «аналитика»: О воспитании «Орешником»… Результаты налицо?

Американский военный эксперт Скотт Риттер счёл название российской ракеты “Орешник”… очень интересным, «поскольку из этого дерева русские вырезают розги, чтобы пороть нерадивых учеников» и вообще непослушных детей. И уже не суть важно, что на Руси такой воспитательный инструмент гораздо чаще делали из берёзы или ивы. Главное, процесс воспитания пошёл.

А первые плоды его лаконично описал другой иностранец.

Заместитель главного редактора немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер свои впечатления от атмосферы в Киеве после удара «Орешником» по Днепру изложил в трёх словах — Unsicherheit, Erschöpfung, Verzweiflung.

«Неопределенность, истощение, отчаяние. Это токсичная смесь, которую я чувствую в Киеве в эти дни, и в которой, если вы спросите людей и политиков, мы, по крайней мере, частично виноваты. Конечно, ситуация всегда была жестокой, иногда с большей надеждой, иногда с меньшей. Но на фоне все более активного продвижения российской армии все больше и больше людей задают себе вопрос: как долго мы сможем продержаться?», – сообщил Пауль Ронцхаймер в авторской колонке. По его словам, применение Россией новой ракеты вызвало «новые шоковые волны» в Киеве.

Журналист поделился и другими наблюдениями.

«Я встречаюсь в Киеве с Михаилом Подоляком, одним из ближайших советников президента Украины Зеленского, и хочу узнать от него, как он оценивает оружие «Орешник», — продолжает Пауль Ронцхаймер. — Этот чиновник сидит в секретном месте. Он тоже должен ожидать, что его убьют ракетой в любое время».

Тем не менее, Михаил Подоляк говорит, что таким оружием российский президент Владимир #Путин «пытается найти аргументы, с помощью которых он хочет ещё больше напугать западные страны».

При этом опрошенные Bild украинские военные говорят о тяжёлой ситуации в окопах. Им не хватает оружия, боеприпасов и личного состава. Это подтверждает и британский The Economist. По оценкам издания, по мере успешного продвижения российских войск проблемы украинской стороны усугубляются из-за нехватки кадровых резервов, а «системная слабость» сказывается на моральном состоянии бойцов ВСУ на передовой. Оно цитирует офицера бригады с позывным Чеченец, руководящего тренировкой новобранцев: соотношение тех, кто готов «сражаться до конца», и тех, кто рассматривает вариант с прекращением огня как единственный выход, в ВСУ становится всё больше: «Уже даже не 50 на 50, а 30 на 70».

Немецкий журналист вместе с тем приводит слова мэра Киева Виталия Кличко, который призывает «не вести переговоры с Владимиром Путиным». Однако, по словам Пауля Ронцхаймера, переговоры всё ж таки могут начаться после инаугурации Дональда Трампа, который хочет завершить конфликт по линии боевого соприкосновения. Но, по мнению журналиста, «вопрос будет заключаться в том, будет ли Украина участвовать в этих переговорах. И будет ли Дональд Трамп заставлять Украину это делать, прекращая ей помощь».

«Ясно одно: Путин кажется сильнее и увереннее в себе, чем он был долгое время… Впереди неопределённые, возможно, экзистенциальные недели и месяцы для Украины», — предупреждает Пауль Ронцхаймер.

И для такого перелома настроений хватило всего шести ударов?

Разве это не самое эффективное использование «розги»?

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