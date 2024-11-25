Рупор кремлевской пропаганды: Фрагменты “Орешника”
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Фрагменты "Орешника" найденные на месте ударов по цехам завода "Южмаш".
Сегодня-завтра должны появится спутниковые снимки района ударов. Посмотрим, что там из космоса видно.
Противник осуществляет серьезный комплекс мероприятий по сокрытию последствий ударов.
Очевидцы с мест говорят о серьезном повреждении цехов и возможном поражеении подземных этажей.
Судя по акценту пропаганды противника на том, что таких ракет у России мало а не на том, ,что ракета имеет "низкую эффективность", прилетело больно.
Собственно, чем больше их сможет произвести наш ВПК в ближайшие месяцы, тем лучше – это не только доп.опция для выскоточных неконтрящихся ударов, но и изменение стратегического баланса с США.
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Источник: Colonel Cassad
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