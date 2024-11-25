 

Самолет компании “Азимут”, следующий из Сочи, загорелся при посадке в Анталье

25.11.2024, 0:40, Новости дня
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Пассажирский самолет российской авиакомпании “Азимут”, следовавший из Сочи, загорелся после посадки в аэропорту Антальи. Об этом сообщил турецкий портал Airporthaber.

Издание пишет, что самолет Superjet 100-95LR совершал посадку в сложных метеоусловиях. Возгорание двигателя было замечено только после того, как самолет остановился на взлетно-посадочной полосе.

Из-за возгорания самолета аэропорт приостановил прием входящих рейсов.

По предварительным данным, в результате этого инцидента нет пострадавших. Причина возгорания двигателя выясняется.


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