Самолет компании “Азимут”, следующий из Сочи, загорелся при посадке в Анталье

Пассажирский самолет российской авиакомпании “Азимут”, следовавший из Сочи, загорелся после посадки в аэропорту Антальи. Об этом сообщил турецкий портал Airporthaber.

Издание пишет, что самолет Superjet 100-95LR совершал посадку в сложных метеоусловиях. Возгорание двигателя было замечено только после того, как самолет остановился на взлетно-посадочной полосе.

Из-за возгорания самолета аэропорт приостановил прием входящих рейсов.

По предварительным данным, в результате этого инцидента нет пострадавших. Причина возгорания двигателя выясняется.