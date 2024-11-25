 

49-летняя Анджелина Джоли сделала крайне эмоциональное заявление о своих детях

25.11.2024, 0:00, Новости дня
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В свои 49 лет звезда, которая воспитывает шестерых детей, поделилась своими мыслями о материнстве и том, что действительно имеет значение для нее. Как сообщает зарубежный портал Page Six, Джоли отметила, что ничто не может сравниться с любовью, которую она испытывает к своим детям.

Актриса, известная своими ролями в таких фильмах, как “Малефисента” и “Грозовые ворота”, недавно представила свою новую работу — фильм “Мария”, в котором она исполнила роль знаменитой оперной певицы Марии Каллас. На пресс-конференции журналисты поинтересовались у Джоли, есть ли в ее жизни что-то, что могло бы сравниться с любовью Каллас к музыке. Ответ актрисы был предельно простым и искренним: “Это мои дети. Это мое счастье. Можете забрать у меня все остальное. Другие вещи не важны”.

Джоли воспитывает троих биологических детей — Шайло, Нокса и Вивьен, а также троих приемных: Мэддокса, Пакса и Захару. Ее отношения с бывшим супругом Брэдом Питтом остаются напряженными даже после их развода в 2019 году. Ссоры и судебные разбирательства между ними продолжаются с 2016 года, когда пара приняла решение расстаться.

Недавно актриса была замечена на мероприятии с одним из своих сыновей, который поразительно похож на своего отца. Это вызвало обсуждение в СМИ и среди поклонников, некоторые из которых предположили, что Джоли могла пригласить сына с собой, чтобы показать Питту, как сильно они похожи.


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