Мнение: Письмо: “Безопасней подарить”

Шаг в красном поле – это шаг, который не противоречит ни уважению к партнеру, ни самоуважению. Красное поле – пересечение зон уважения и самоуважения.

Если шаг противоречит самоуважению, это – слив. Если противоречит уважению к партнеру – косяк. Если тому и другому – слив + косяк, тупик.

Это не так уж сложно. Более того, если ваши настройки личности более-менее нормальны, вы и не сможете сделать шаг мимо красного поля, вам будет неприятно и себя задевать, и другого.

Шаги мимо красного поля люди делают, когда из-за короны не видят границ.

Попробуйте определить, почему автор этого письма не видит, где закончилось ее красное поле. И, кстати, где оно закончилось и как?

crushfish

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Прошу помощи.

Я застряла в секс-онли и не могу в это поверить.

(“Застряла в секс-онли” – это значит, что автор хочет серьезных отношений, а герой держит ее в секс-онли-зоне, для женщины это разновидность сервис-зоны, хоть и не самая плохая, хуже, когда используют для бытовых услуг)

Мне 46, в разводе, двое детей-школьников.

В. мой ровесник. Мы юристы, но он в нефтяной компании, я в больнице. Его ОЗ выше – квартира в более престижном районе, машина в два раза дороже моей, подозреваю, что непростая семья.

Имидж у нас более-менее равный. У меня для здоровья пилон, у него горнолыжка. Он тусовщик, я интроверт. Любовная значимость у него, тем более с учетом ОЗ, выше. Ну и трижды разведен, двое детей немного старше моих.

Мы познакомились на сайте знакомств, он мне понравился сразу, я делала шаги вплоть до того, что он стал у меня ночевать и вопшем-то жить, пока дети на летних каникулах были у бывшего мужа. Пригласил однажды отмечать ДР к своим друзьям.

Потом мне прямо на парковке сильно разбили машину.

Бывший муж меня всегда возил на работу и с работы, пока я не была за рулем, мне это было так приятно. Честно признаюсь, я надеялась, что В. тоже меня будет отвозить (моя работа на другом конце города), но он в качестве утешения сказал только: ну что ты расстраиваешься, завтра отвезу тебя, починят тебе машину”.

Тут мне расхотелось с ним жить, поздно ложиться спать, каждый день пить сидр, курить – я все это не люблю. Потом он уехал на корпоратив, когда мне надо было на дачу везти мешок цемента без машины. Вроде он мне ничего не должен, но вроде как и я ничего ему не должна. Уехала сама на дачу, когда он на следующее утро после корпоратива позвонил и спросил, дома ли я, сказала просто: нет.

Потом в переписке разболтались, я написала: да я знаю, что ты вернешься, у меня твой утюг в заложниках.

Он: надо выручать бедолагу

Я: хочешь забрать?

Он приехал, собрал вещи, сказал, что ему надо к докладу готовиться и он поночует дома. Оставил мой ключ на полке.

Я написала: ты ключ оставил или забыл?

Он не ответил.

(Автору “расхотелось вместе жить”, хотя герой и не жил с ней. Он ночевал какое-то время, пока детей не было, не планировал отношения. Но у автора ощущение, что он собрал вещи и вернул ключи после ссоры, что у нее есть какой-то косяк, поэтому она попыталась ключи ему всучить обратно, получился слив)

Меня сильно закрутило тогда, но я шла по плану. Тренировки, ремонт детской, отпуск с детьми в Москве.

Не удержалась, кинула ему видос с отчетника по пилону, получила огонек, потрындели как дела. В отпуске он писал пару раз, я скидывала фотки бункера, музея Дарвина, музея ВС, вопщем, приятельски общались.

Осенью у меня умер папа и меня заштормило очень сильно, мне хотелось, чтобы был хоть кто-нибудь, кого можно обнять.

(Все-таки из сложных виражей в отношениях нужно выруливать только, когда вы очень устойчивы, а любые плохие состояния – гарантия, что вас занесет сильней. Это все равно как если бы вы склеивали хрустальную конструкцию, а потом вдруг решили опереться на нее всем телом, чтобы получить поддержку)

Я написала В., позвала его на свой юбилей, мы праздновали с подружками (с семьей отдельно празднуем). Стали снова переписываться в сексуальном формате. На юбилее накидались, плясали, поехали ко мне. Я докопалась, почему он съехал, он сказал: я же тебе с самого начала говорил, что я не для отношений, ты наверное забыла.

Я: я забыла. Но теперь запомню.

Потом поговорили о его вкусах в сексе. Он сказал, что доверяет мне и поэтому говорит на эту тему.

Я заверила его, что ценю его доверие. И что доверие – самый сильный наркотик. Для меня это действительно так.

Попытались заняться сексом, в итоге я сказала, что ему лучше уйти. Он уехал.

Я думала, что вообще надо прикрыть эту непонятную лавочку, все слишком сложно, это неправильно. Но нашла у себя его бумажник, он мне его на сохранение отдал. Пришлось ответить на его сообщение, заехал и в пять минут я уже думала – и чего это я взбрыкиваю, нормально же всё.

Да, в начале общения я познакомила его с детьми, когда разбежались, сказала им, что у нас не срослось и мы расстались.

После моего ДР мы стали изредка встречаться, но втайне от детей. Он сказал, чтобы я писала, когда хочу его увидеть. Я спросила, как мальчика по вызову, что ли? Он: да, именно так.

(Его интересует секс, возможно с ролевыми играми, о чем он ей поведал в минуту откровения. Это специфическое амплуа и соглашаться на него совсем не выгодно, особенно если вы уже давали понять, что вас интересуют серьезные отношения и получили отказ. Чем чревато согласие?)

Ну, я и писала, когда хочу его увидеть. Встречались то у меня, то у него, в кино ходили на Мастера и Маргариту, еще на что-то, не суть.

НГ я встречала у мамы, дети были у бывшего, у нас по очереди их НГ-ночь распределена. В. поздравил, потом в переписке оказалось, что он один у себя дома. Но я уже уехала на дачу и выпила.

Он хотел приехал, но было уже часа два, я попросила не приезжать. На следующий день за ним скаталась в город, сходили в баню и вечером он уехал с друзьями катать.

Не понимаю, почему было не поинтересоваться, как я буду праздновать? Можно же было и повеселее новогоднюю ночь провести, ну во всяком случае, он писал, что хочет приехать, пока никто не пришел и не напоил его перед дальней поездкой (и пришли и напоили в итоге). Ну видимо больше хотел все же тусить, чем быть со мной.

(Ответьте на вопрос автора, почему он заранее с ней встречать не планировал?)

Ах да.

Периодически он намекал, что встречается с другими девушками или девушкой. Я попытала его на эту тему, он что-то сказал, мол, замужняя. Я: интересная жизнь у вас, извращенцев. Он: ну да, нескучная.

(Она называет его извращенцем, он не против. То есть он прямо озвучивал свой интерес к ролевым играм. Это куда хуже, чем обычный секс-онли, которое может быть нормальным этапом отношений. Тем более, если он прямо говорит о полигамии своей)

Короче, в таком примерно режиме жили до майских. Про встретиться на 8 марта я даже и не думала, зато неделей позже мне перепал сертификат в интимиссими, типа подарок. Это было так изумительно, что мне показалось, будто его покупали для другой, но она не взяла. Я взяла. Притащила его туда с собой, выбирать подарок.

До майских так и жили. Перед ними я поинтересовалась, что он будет делать. Сказал друзья приезжают.

Я: тогда тебя вычеркиваем

Он: совсем?

Я: надо бы совсем, но силы воли не хватает

Он: ну беда

Я: а вот давно хочу спросить, если ты не для отношений, то как считаешь, могу ли я ходить на свидания с другими?

Он: у меня нет оснований тебе запрещать

Я: я не про основания, про ощущения. Тебе было бы норм?

Он: если мы собираемся продолжать свои игры, то надо заботиться о безопасности, но да, мне было бы норм. Ты, наверное, не такого ответа ожидала, но мы же за честность

Я: нет, я так и думала, но мне надо было это услышать.

Потом я постаралась как-то без резких движений свести общение к минимуму.

Продержалась месяца два. Наступило лето, я переехала на дачу с собакой, ездила на работу прямо оттуда, вечерами рисовала море в сарае с бассейном.

Когда нарисовала, не стерпела, написала В.

Он стал приезжать, ездили на озеро, ходили в баню, курили кальян на моих газонах

Осенью, когда дети вернулись в дом, стали видеться реже. Однажды позвал меня за город, арендовал домик на турбазе, сделал шашлык. Конечно, дача моя по сравнению с этой турбазой, кхм, проигрывает.

Спросила, сколько стоит, перевела ему половину аренды. Ему это не понравилось. Сказала, что если скидываться, можно чаще выезжать. Думаю, это ему еще больше не понравилось.

Было еще несколько встреч, по моей инициативе. Я честно ему сказала, что подбираю аргументы против, потому что пока не могу отделаться от мысли, что нравлюсь ему.

Он сказал, что если бы я ему не нравилась, меня бы здесь не было.

Но если мне так лучше, то он может мне совсем не писать.

Я испугалась, включила заднюю, сказала, что так тоже не получится, я буду думать, что он из-за этого разговора мне не пишет.

(У нее ощущение, что если она откажется от встреч, это она его бросит. Хотя отказаться быть в сервис-зоне – не значит “бросить”. Бросить хозяина в таком формате невозможно. Если хорошо понимать, что за формат у вас, не будет страха “взять на себя ответственность за разрыв и т.д”)

И вот ноябрь. С днем рожденья он меня не поздравил.

У меня никак не клеятся диалоги с другими мужчинами, потому что я не хочу ни с кем спать, кроме него.

А с ним… На профосмотре заподозрили онкологию, пришлось метнуться по врачам, сдать тест на ВИЧ. В прошлом году сама сдавала, потому что В. предохраняться не любит.

Перетряслась вся опять. В этот раз все благополучно.

Но трястись вот так то из-за страха забеременеть, то думать, всю ли уже коллекцию онкогенных папилломовирусов я собрала? Я с ним уже даже и не кончаю. Что меня вообще держит?

(Держит большая фигура в поле. Она просто так не уменьшится, раз уже выросла. Поэтому ждать, что расхочется встречаться – бесполезно. Вариант – порвать ради самоуважения, перенести фокус на другие дела, перестать кормить фигуру ожиданиями, надеждами, фантазиями и мыслями о нем. Постепенно фигура станет меньше, лишится силы и привлекательности)

Косяки у меня или сливы и где что? Не понимаю даже этого.

(Сидеть в сервис-зоне – сливы. А где косяки она увидела? В своих рассуждениях, что хотела бы разлюбить, но не может? Это тоже слив)

Я в тупике, у меня нет красного поля больше?

У него ДР скоро, я готовила подарок. Теперь в этом молчании может как-то и остаться. Только смогу ли я. Безопасней подарить, наверное.

(Безопасней для чего? О какой опасности автор?)

Но каждый наш контакт, как мне кажется, дает мне пару красных клеточек в поле и я не могу на них не шагнуть, хотя должна бы хоть физическая опасность останавливать…

(Автор что-то про рыбалку пытается соображать, про клеточки красного поля. Но откуда красное поле, если она сама зовет героя на встречи для оказания ему услуг в формате, который он жестко определил?)

Если сочтете возможным, прошу добавить меня в комментаторы, это моя мечта.

(Друзья, я по одному в ТГ не добавляю. Я добавляю группами. Дождитесь анонса)