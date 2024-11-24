Мнение: Письмо: “Лучший мужчина на земле”

“Ловить рыбу в мутной воде” – это значит использовать ситуацию неоднозначности и беспорядка ради своей выгоды.

Мутить воду, чтобы ловить рыбу – это про мелких хищников, которые любят создать неоднозначность и путаницу, чтобы провоцировать на косяки и побуждать на сливы.

Но иногда люди мутят-мутят и путают не только других, но и себя. В результате сами не видят красного поля.

Мы должны разобраться почему и как это происходит.

eva_rum

Здравствуйте уважаемся Эволюция!

Я ваш комментатор, у меня было три письма про С.

https://evo-lutio.livejournal.com/1672103.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1672851.html

https://evo-lutio.livejournal.com/1682422.html

Мне 37, в разводе , есть ребенок. Квартира, машина, любимая работа. Сейчас получаю магистерскую степень в престижном московском вузе. Внешность обычная , спортивная фигура.

После последнего письма я пыталась наладить отношения с героем, но он меня окончательно послал, сказав, что ни к чему со мной не готов, так как не «хочет делать мне больно» и вообще не создан для отношений. Еще сказал, что я «совершенно не ценю хорошего к тебе расположения» и я «задолбала делать вид, что твои яйца больше, чем твои сиськи».

(Здесь противоречия. То ли он послал, то ли больно делать не хочет, то ли обижен на ее неблагодарность, то ли зол на ее независимость. Одно другое исключает. Хотя это очень важно – как они расстались. Как думаете, почему она так сумбурно и непонятно описала их расставание?)

Слова эти я переживала тяжело. Самое обидное было то, что он продолжал дружить со мной. Писать , как ни в чем не бывало. Интересоваться моей жизнью, делиться своей.

И я просто перестала отвечать.

Несколько месяцев был ком в груди и жгучая тоска. По типу я белоснежка, поэтому с момента моего чтения блога я очень много внимания стараюсь уделять прокачке работы и вот сейчас учебы, получаю вторую профессию. Любовь и секс мои аддиктивные ресурсы.

В конце весны я зарегистрировалась на СЗ.

Там я сразу познакомилась с красивым дерзким парнем на бэхе. На второе или третье свидание он меня сильно напугал и довел до слез, я послала его на три буквы.

В итоге, гораздо позднее, мы все таки стали общаться с его подачи, но как друзья. Мне и раньше было легко дружить с мужчинами, но я впервые поймала себя на мысли, что это единственный формат, если мужчина не влюблен и я не влюблена.

Я сразу удалила анкету, решив, что в очень хреновой форме для знакомств. Я не могла забыть С., я просыпалась и засыпала с мыслями о нем и в какой-то день я ответила на его старую смс. От него было несколько пингов и вопрос – почему ты со мной не разговариваешь ?

(Мы не можем судить пинги это были или шаги, поскольку автор ничего не рассказала нам про их расставание, ссора это была или его четкий отказ ей. Скорее всего первое)

Я – разговариваю. Он обрадовался. Стал меня упрекать за перерыв. Сказал, что больше про бывшую никогда мне говорить не будет. А мне хотелось стереть свой противный требовательный образ и свои щипцы про отношения.

Мне стало спокойнее. Я много работала, путешествовала и читала. А еще я бросила алкоголь.

С С. мы никак не могли встретиться. Как -то написал без предупреждения:

С-я внизу

Я – поднимайся

С – я уехал , ты долго отвечала

Я – 10 минут это долго? Что в дверь не позвонил?

С – чтобы наткнуться на твоих ухажеров? )

Я – у меня нет ухажеров.

А я реально не видела сообщение.

Или говорил – где ты будешь? Я – там-то. Он – ну я заеду. Я радостная – да, буду ждать. Вечером – не заеду , на улице дождь. И так было пару раз. То звал на дачу и не писал в день, когда звал. Потом оказалось, что мот сломался. Я распереживалась тогда, вдруг с ним что-то случилось, к счастью все обошлось.

То такого плана С: – я на районе , ты дома ? А я была не дома. На все старалась спокойно реагировать. При этом мы легко общались, он что -то рассказывал, я отвечала, мы обсуждали разное. Я говорила, что готовлюсь к поступлению, мы обменивались фотками, мыслями. В общем, это была дружба по переписке да и сейчас остается.

Встретились мы только спустя три месяца, осенью уже. Он предложил, прямо , без увиливаний. А я сперва отказалась, но, подумав 2 недели предложила сама, поняла что пожалею сильно, если его не увижу. Он на это ответил, что скучал по мне, мы так давно не виделись.

На встрече он стал меня обвинять, что я пропала, что сама порвала все общение, что он не отказывался от меня , что он выразил лишь свои опасения. Я слушала молча. Где-то возражала. Но не спорила , не доказывала ничего.

(Здесь мы опять ничего не можем сказать, потому что не знаем, он сейчас врет и отказывается от своих прошлых слов или не было никаких конкретных слов о том, что он не хочет отношений с автором. Совершенно разное КП в том и другом случаях. Опишете?)

Увидел пустую гильзу на полке, спросил – ухажер возил пострелять? Я закраснелась, говорю – друг. Растерялась , мне хотелось оправдаться, но я удержалась. Сказала лишь, на его – ну да… – ты же дружишь. Он стал говорить, что у него одна подруга, с которой он 20 лет знаком. Думаю, ага, а я кто? Но промолчала.

После он уехал , перед этим притянув меня к себе для поцелуя. У меня закружилась голова и я убежала домой. Я поняла после встречи как сильно его люблю, что он лучший мужчина на земле для меня, что я бы все сделала , чтобы быть с ним, если бы ему только что-то было нужно..

Через пару дней я выслала ему песню Адель lovesong.

А он пригласил меня к себе и играл мне 2 часа на фортепиано разную музыку. В том числе песню Серова – «а может снова все начать, я не могу тебя терять». Я слушала и меня пробирало до костей и слезы накатывали на глаза. Я не удержалась, подошла, обняла его со спины и вдыхала его запах, такой уже чужой, и такой свой.

А на выходных , как мне показалось, я накосячила.

У меня был зачет в универе, я была на взводе . Мы переписывались и я говорю С.

Я – если я сдам зачет, то приглашаю тебя на кофе в Кофеманию.

С- фу, там одни шлюхи и колхоз

Я – то есть я по-твоему шлюха и колхоз? Мне нравится там

С – ты не то и не это. Но мне там не нравится

Я – если у тебя есть идеи по-лучше , я буду рада

С- есть одно место, там отличный кофе, но и дресс-код )

Я-какой ?

С-чулки и каблуки

Я-а обычная одежда не?

С-от чего же

Я-хорошо

С-смайлик про секс

Я – эспрессо).

Я не писала и он не писал. А вчера сказал

С-что ты опять пропадаешь ?

Я – никуда я не пропадаю. Мне неловко за субботний разговор.

С – что не так?

Я – все так. Зачет , нервы. Подумала , что ты не так меня понял, и я тебя не так поняла

С – ты слишком много думаешь, расслабься уже)

Я – ладно).

А вчера я сама ему написала , мы поболтали. То, се. Нормально.

Но мне кажется, что шагов у меня нет. На др он меня не позвал на свой. Зато похвастался кто ему и что подарил. Я расстроилась , ну нет , так нет.

На кофе я его сама позвала, а получила в ответ приглашение на секс. И мою корону Сокровища бомбануло.

(Как некоторые женщины пишут “дарил цветы…” про смайлики с цветочками, так автор возмущена грубому предложению, хотя это был просто смайлик)

Уважаемая Эволюция, есть ли у меня еще КП для шага – позвать его куда-то или попросить о помощи ? Он сам предлагал мне в одном деле. А теперь мне как-то неудобно его просить, а приглашать нет желания.

Как удержаться от маски жертвы? Мне очень помогает отвлекаться на дела, но все равно постоянно в голове крутиться то ли я сделала, а сказала, не слив ли это мой, не слишком ли я пру. Он ведь не хотел со мной ничего, сомневался, летом даже встречаться не хотел.

(Автор перестаралась с неоднозначностью и запутала даже себя. И нас с вами. Чтобы увидеть, где ее КП, есть ли векторы косяков от пропуска шагов или векторы слива от щипцов, надо понимать несколько моментов. Как и в каком контексте он отказался от отношений до их расставания. Отказался ли он от своего отказа после их примирения и насколько четко. И если он ведет себя так же неоднозначно и мутно, как она, лучше вывести его на чистую воду. Как?)

Я сама ему написала, получается. Ждала чего-то. И сейчас опять тяну его в отношения, а зачем ему это?

(Автор хотела отцепиться с помощью маски жертвы, не получилось. Ждала полноценного камбэка, не дождалась. Поэтому зависла и не знает, что делать. Маску жертвы выбросить страшно, вдруг корона вырастет. Но и шаги страшно пропустить, если они есть. А есть или нет, она уже и сама не видит)

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