«АВТОВАЗ» уходит из России

В связи с риском вторичных санкций руководство АО «АВТОВАЗ» окончательно приняло решение уйти из России. Предполагается, что активы автомобильного гиганта распродадут на аукционах.

Решение о распродаже было принято после получения предварительного согласия от «Ашана» и OZON на участие в торгах. Эти компании планируют создать на месте бывшего автозавода складские хабы для товаров народного потребления и продуктов питания.

Сейчас сделка находится на рассмотрении ФАС. Предварительно правительство уже одобрило уход автопроизводителя с опционом на возвращение в течение 10 лет. Для обеспечения прозрачности и справедливости торгов компания пообещала обеспечить участие в них «десятка-другого номинальных фирм».

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