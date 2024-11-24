Ученые создали наноспагетти, которые невозможно разглядеть невооруженным глазом

Ученые из Лондонского университета создали невероятно тонкие спагетти, которые в две сотни раз тоньше человеческого волоса. Разработанный ими метод позволяет создавать из муки и жидкости пористые волокна, которые помогают в заживлении ран и восстановлении поврежденных тканей. Этот доступный и экологичный материал технически является макаронами, но может успешно применяться в медицине.

Для создания этих «спагетти» используется технология электроформовки – метод, при котором раствор выталкивается из иглы под высоким напряжением. В результате образуются невероятно тонкие волокна. Хотя в обычных макаронах используется только мука и вода, ученые добавили в состав муравьиную кислоту, чтобы разрушить крупные спирали крахмала.

Это необходимо для образования строительных блоков нановолокон. Такие «спагетти» настолько тонки, что их нельзя увидеть невооруженным глазом. Однако, когда нити оседают на коллекторе, их можно увидеть и собрать. Ученые планируют дальнейшее исследование этой технологии, чтобы понять ее истинный потенциал в медицине.

Источник — UCL