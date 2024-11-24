Мнение «аналитика»: О лингвистическом споре… Так откуда же взялись «кацапы»?

Если происхождение этнонима «хохол» никаких споров не вызывает — клок волос на макушке выбритой долыса головы говорит сам за себя, — то «кацап» до сих пор порождает споры и холивары. Хотя уже несколько столетий этим терминам.

Сейчас вот среди украинцев стало модным производить «кацапов» от неких kassap‘ов — якобы так то ли турки, то ли арабы, то ли татары называли мясников. А в переносном значении «Kassap» — вообще всякий «лютый человек», «палач», «деспот» и «вор».

Серьёзно?

Эти «мамкины филологи» даже не ведают, что турецкий, арабский и татарский языки относятся к разным семьям и группам: арабский — к семитским языкам, турецкий — к огузской ветви тюркской семьи. А татарский язык хоть и относится к тюркским, но происходит из их кыпчакской ветви и входит в поволжско-кыпчакскую группу. От турецкого языка он отстоит ещё дальше, чем русский от польского.

Да и потом, «мясники» на Востоке исстари были людьми уважаемыми. От их навыков зависело, будет ли правоверный муслим вкушать халяль на праздник или оскоромится харамом. А негативная коннотация у слова появилась уже в XX веке с появлением рассуждений о «пушечном мясе» и особенно о «мясных» штурмах. Наконец, трансформация двойного «с» в звук «ц» в середине слова несколько не вяжется ни с русским языком, ни с его диалектами, включая малороссийский.

Тут куда более интересна версия, которую приводит Этимологический словарь Макса Фасмера: «кацап —[уст.]: прозвище великорусов (Гоголь и др.). С приставкой ка- от укр. цап = “козёл”; бритому украинцу бородатый русский казался козлом». На это возражают обычно, что приставке взяться неоткуда, а если вести этимологию прозвища от словосочетания «как цап», то в русском языке нет слова цап именно в его «козлином» значении, а украинцы вместо «как» говорят як. Однако не будем забывать, что предлог як происходит от более древней формы яко, тоже имеющей значение как. И она употреблялась даже в Мартовских статьях Богдана Хмельницкого — «Только просим вельми, яко и в грамоте просили есьмы, изволь нам…». То есть кацап — не от «как цап», а от «яко цап», но всё в том же значении «как козёл». Ну а поскольку «якоцап» в устной речи порождает некую двусмысленность, первая гласная редуцировалась и появились… «коцапы». Затем безударная «о» логично трансформировалась в «а» — и вуаля! Искомое слово пополнило диалектную речь.

Впрочем, заслуживает внимания и другой вариант. С XVII века на Руси появилась «кацавея» — вид короткой куртки или кофты без застёжек, а иногда и без рукавов, призванной дополнительно утеплять тело, не сковывая при этом свободы движений. Первоначально это была одежда «унисекс» и лишь в XIX веке она стала бесповоротно женской. Запорожцам, которые росли в несколько иных климатических условиях, это одеяние казалось и странным, и смешным. Так и возникло бытовое прозвище русского — «кацав», ставшее впоследствии «кацапом». Замена «в» на «п» в конце слова произошла в просторечии по тому же принципу, что и трансформация Иосифа в Осипа, например.

Но как ни крути, первоначально что «хохол», что «кацап» были прозвищами хоть и насмешливыми, но вполне дружескими. И лишь с началом XX века, когда западные центры влияния стали активно сеять рознь между украинцами и русскими, доморощенные филологи стали «кацапов» всячески демонизировать измышлениями на тему «мясников» и прочих негодяев. Заказ был такой.

Да и сейчас остался?

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