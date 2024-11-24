 

Командующий российской группировкой “Юг” генерал Анашкин отстранен от должности “за ложь и потери”

24.11.2024, 11:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Источник в министерстве обороны РФ подтвердил РБК, что командующий российской группировкой “Юг” генерал-полковник Геннадий Анашкин снят с занимаемой должности. Ранее об этом сообщали российские провоенные блогеры, так называемые “военкоры”.

По словам источника, речь идет о плановой ротации. “Анашкин – заслуженный командующий, имеющий огромный боевой опыт – воевал с первых дней СВО. Ранее руководил соединениями и объединениями в различных операциях”, – заявил он.

Военкоры утверждают, что причиной решения командования стали неоправданные потери и ложь об успехах наступления на Северском направлении. “О проблемах там не писал только ленивый: в целом, системе потребовалось около двух месяцев, чтобы на них среагировать должным образом”, – пишет военкор Рыбарь.

“Война в долг – это самое нелепое и неоправданное применение и стачивание, которое только можно придумать. А несуществующие успехи легендарных бать – это та болезнь, от которой российская армия никак излечиться не может”, – добавляет он.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.11 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1005-й день войны

24.11 / В Мали наемники ЧВК “Вагнер” попали в засаду исламистов, есть погибшие

24.11 / Современные Ромео и Джульетта: вышел трейлер романтического фильма “Четыре четверти”

24.11 / “Крестный отец-2024” – на Сицилии строительному подрядчику подбросили голову его лошади

24.11 / В штате Колорадо разбился самолет – двое погибших

24.11 / Трамп хочет видеть главой минздрава Джея Бхаттачарью

23.11 / Отрицательница Холокоста, известная как “бабушка-нацистка”, умерла в возрасте 96 лет

23.11 / Льва Шлосберга задержали в аэропорту Пскова

23.11 / В Запорожской области в результате атаки армии РФ погиб мужчина и ранен мальчик

23.11 / ДНР и РЭУ им. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика