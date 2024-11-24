Мнение: Серийное беспилотное такси, ИИ начал захватывать мировую науку и новый Манхэттенский проект

1. Китай может только копировать и красть. На этот раз китайцы украли у Илона Маска обещание сделать беспилотное такси и подло выполнили его. Корпорация Байду начинает серийный выпуск модели Аполлон РТ6 — просторной машины с автопилотом четвёртого уровня, то есть с автопилотом, не нуждающимся в услугах кожаного водителя. Для сравнения, Тесла великого визионера имеет автопилот только второго уровня, который требует, чтобы водитель постоянно был готов схватиться за руль (ссылка).

Забавно, что я впервые услышал про город Ухань всего лишь в 2019 году — вы знаете, в каком контексте — а сейчас я читаю про Ухань, как про один из главных технологических центров планеты, где местные компании демонстрируют технику из научно-фантастических фильмов.

Аполлон РТ6 стоит в Китае примерно 3,5 млн рублей, то есть очень дёшево. Роботизированное такси работает без отдыха, сна и выходных, поэтому оно заменяет примерно четырёх таксистов. Средняя зарплата в Ухане — 125 тысяч рублей в месяц, однако таксисты получают меньше, около 92 тысяч рублей. Таким образом, Аполлон позволяет экономить 370 тысяч рублей в месяц только на зарплатах водителей — не считая экономии на зарплатных налогах, на кадровиках и так далее. Окупаемость — меньше 10 месяцев: это при условии, что таксопарк просто выкидывает старые «пилотные» автомобили на свалку, даже не пытаясь распродать их, и что он платит не платит ни юаня налогов.

Пожалуй, я бы на месте китайских таксистов пошёл переучиваться в штукатуры или сиделки вот прямо в ноябре.

2. Роботы тем временем пишут за людей научные статьи, которые успешно публикуются в серьёзных, рецензируемых научных журналов (ссылка):



…Ученые заявили, что частично или полностью созданные с помощью ИИ статьи начали появляться в научных журналах. Специалисты обеспокоились тем, что подобные материалы выдаются за написанные живыми людьми статьи — они могут разобщить научное сообщество и распространить недостоверную информацию и фейки.

В рамках исследования ученые нашли через поисковую систему Google Scholar 139 статей, которые, скорее всего, были сгенерированы ИИ. При этом материалы прошли редактуру и были отрецензированы. Специалисты отметили, что выявили их с помощью анализа текста и поиска словосочетаний, присущих искусственному интеллекту…

Разумеется, все эти статьи — просто мусор, подделка. Так исторически сложилось, что научная отрасль — одна из самых коррумпированных, на каждого настоящего учёного приходится несколько шарлатанов и имитаторов. Значительная часть псевдоучёных занимается открытым мошенничеством, также многие «учёные» копают вроде бы в нужном направлении, но со скоростью в 1% от возможной.

Причина заключается в том, что оценивать чужие научные работы тяжело. Если работу сварщика видно сразу — вот две трубы лежали отдельно, а вот они сварены аккуратным швом — то присланные учёным в журнал 30 листов непонятных закорючек надо сначала расшифровать и проверить. Если учесть, что научные группы обычно формируются по типу мафии, в которой сообщники покрывают и награждают друг друга, рассчитывать на взаимный контроль учёных друг над другом тоже не приходится.

Нейросети, способные уже сейчас генерировать правдоподобные статьи с подделанными данными, отлично вписываются в этот криминальный хаос. Пожалуй, этому следует даже порадоваться — теперь у научного сообщества не останется других вариантов, кроме как перестать верить авторам на слово и создать нормальную, пусть и дорогостоящую, систему проверки присланных в журналы статей.

3. В ходе знаменитого Манхэттенского проекта 1942-1945 годов американцы разработали ядерную бомбу, после чего тут же сбросили два изделия на Хиросиму и Нагасаки. Теперь они снова взялись на своё — утвердили аналогичный проект в области искусственного интеллекта. Цитирую (ссылка):

В США с 2000-го года существует United States–China Economic and Security Review Commission [Американо-китайская комиссия по обзору экономики и безопасности]. В комиссии 12 членов, сама комиссия подчиняется только Конгрессу и не является частью никакого агентства или департамента. Каждый год до 1-го декабря комиссия публикует отчёт, в котором в том числе даёт рекомендации Конгрессу.

Свежий отчёт опубликовали час назад, и в нём первым пунктом в блоке ключевых рекомендаций идёт…

«Учредить и профинансировать программу, подобную Манхэттенскому проекту, направленную на разработку и использование возможностей искусственного интеллекта общего назначения (AGI)».

Полагаю, нет смысла перечислять способы, которыми можно использовать умный ИИ в качестве оружия. Также полагаю, что китайцы, глядя на действия своих безжалостных и агрессивных соперников, будут вбивать в разработку ИИ триллионные суммы. Ставки велики: если главный злодей 21-го века успеет разработать сильный ИИ первым, мало на нашей планете не покажется никому.