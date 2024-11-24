Тест: угадай советские и российские фильмы по кадру со дворцом

Эти архитектурные шедевры не только служили фоном для событий, но и подчеркивали характер персонажей, их мечты и стремления. Можно выделить несколько типов дворцов, которые встречаются в отечественном кино. Во-первых, это роскошные усадьбы, олицетворяющие богатство и власть. Во-вторых, старинные замки, наполненные тайнами и историей, часто становящиеся местом действия мистических сюжетов. Третий тип — это современные здания, отражающие реалии сегодняшнего дня.

Теперь вам предстоит увлекательная задача: попробуйте угадать, из каких советских или российских фильмов взяты кадры с дворцами. Сможете ли вы распознать знакомые сцены и вспомнить их сюжеты? Погрузитесь в мир кино и проверьте свои знания.

1. Начнем со старой доброй классики. В какую экранизацию “Вильяма нашего Шекспира” попал этот замок с его обитателями?

А) Гамлет

Б) 12-я ночь

В) Отелло

2. В какой картине сняли этот романский замок?

А) Пан Володыевский

Б) Новые приключения янки при дворе короля Артура

В) Баллада о доблестном рыцаре Айвенго

3. Как назывался не самый известный, но интересный фильм о знаменитом герое-любoвнике с этим еще одним романским замком?

А) Дон Жуан в Таллине

Б) Маленькие трагедии

В) Комический любовник, или Любовные затеи сэра Джона Фальстафа

4. В каком фильме сняли этакий замок?

А) В советском “Доне Сезаре де Базане”

Б) В постсоветских “Романовых. Венценосной семье”

В) В современной “Матильде”

5. В каком кино эти герои шествовали на фоне красивых, правда, не своих дворцов, будучи там весьма почетными, но лишь гостями?

А) Царская охота

Б) Михайло Ломоносов

В) Цареубийца

Правильные ответы:

1. — А)

2. — В)

3. — А)

4. — А)

5. — Б)