 

В штате Колорадо разбился самолет, двое погибших

24.11.2024, 8:10, Новости дня
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В субботу, 23 ноября, в американском штате Колорадо разбился гражданский патрульный самолет. Погибли пилот и аэрофотограф, второй пилот получил тяжелые травмы.

Информация об авиакатастрофе подтверждена офисом губернатора штата Колорадо Джареда Полиса, передает телеканал NBC News.

Начато расследование обстоятельств этого происшествия.


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