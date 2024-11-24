В штате Колорадо разбился самолет, двое погибших

В субботу, 23 ноября, в американском штате Колорадо разбился гражданский патрульный самолет. Погибли пилот и аэрофотограф, второй пилот получил тяжелые травмы.

Информация об авиакатастрофе подтверждена офисом губернатора штата Колорадо Джареда Полиса, передает телеканал NBC News.

Начато расследование обстоятельств этого происшествия.