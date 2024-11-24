Трамп хочет видеть главой минздрава Джея Бхаттачарью

Газета Washington Post пишет, что вероятным кандидатом на пост министра здравоохранения в администрации избранного президента США Дональда Трампа является Джей Бхаттачарья – врач, эпидемиолог и экономист в области здравоохранения. Он является профессором Стэнфордской медицинской школы.

Информация основана на трех информированных источниках, отмечается в публикации.

Джей Бхаттачарья был одним из авторов так называемой “Грейт-Баррингтонской декларации” осенью 2020 года, в период пандемии коронавируса, суть которой сводилась к отстаиванию “альтернативного подхода к общественному здравоохранению”, который включал “целенаправленную защиту” тех, кто подвергался наибольшему риску, и стремлению избежать или минимизировать “социальный вред” от изоляции.