Мнение «аналитика»: Об ударах по Европе… Новый кризис на подходе?

Это уже напоминает игру в «холодно-горячо». Пока все обсуждают «горячие» новости с ударами «Орешником», на союзников Украины надвигается самый настоящий отрезвляющий холодный душ. Уже понятно, что многим придётся несладко. Особенно в Европе, по которой российский президент Владимир #Путин готовит новый удар.

Некоторые уже бьют тревогу.

Американское агентство Bloomberg предупреждает, что #ЕС стоит на пороге нового энергетического кризиса. По его мнению, предпосылки для этого создают два фактора — быстрое истощение запасов газа в хранилищах и надвигающиеся перебои с поставками из РФ.

Эскалация напряженности вокруг Украины способствовала росту цен на газ в этом году примерно на 45%. Хотя уровень цен все еще намного ниже рекордных показателей 2022 года — он достаточно высок, чтобы усугубить кризис стоимости жизни для домохозяйств и усилить конкурентное давление на испытывающих трудности производителей. Вместе с тем газовые хранилища в этом году быстро истощаются после того, как морозы увеличили спрос на отопление, а ветровой штиль потребовал большего расхода газа для производства электроэнергии.

Напряжённая ситуация на рынке отражает трудности, с которыми сталкивается континент, пытаясь полностью отвязаться от российского ископаемого топлива. Но ситуация может ухудшиться. Поставки газа, которые помогли восполнить запасы в 2024 году, не будут осуществляться в следующем году — и это еще больше усилит давление на цены. «У нас всё ещё есть проблемы с поставками газа», — сказал главный исполнительный директор RWE AG (энергетическая компания в Германии – прим.ред. Briefly) Маркус Креббер, на конференции накануне.

Отдельным фактором, порождающим тревожные ожидания на европейском энергорынке, стало введение #США санкций против Газпромбанка, последнего крупного банка РФ, освобождённого от санкций и осуществляющего платежи за российский газ. Эти #cанкции направлены на сокращение доходов Кремля от экспорта энергоносителей, но они также увеличивают риск прекращения поставок природного газа, который все еще поступает в несколько стран Центральной Европы.

Хотя ЕС и сократил свою зависимость от России, потеря одного из последних оставшихся маршрутов трубопроводного газа окажет еще большее давление на газовый рынок и приведет к резкому росту мировых цен, считают аналитики Energy Aspects. Европа уже готовится к возможному прекращению поставок российского газа через Украину, когда срок действия транзитного соглашения истечет в конце года. Санкции против «Газпромбанка» означают, что газ может перестать поступать раньше, и Венгрия предупреждает, что ее энергетическая безопасность находится под угрозой.

Нынешний рост цен на газ в Европе отражает возможную потерю части оставшихся потоков дешевого российского газа, задержки с дополнительными поставками сжиженного природного газа из США и холодную зиму. Ещё одним необычным признаком давления на систему является то, что цены на лето, когда газ должен быть достаточно дешёвым, выше, чем на следующую зиму. Это говорит о том, что стоимость энергии будет оставаться более высокой в течение длительного времени, и чем ниже будет уровень запасов в хранилищах этой зимой, тем сложнее станет задача пополнения резервов, пишет Bloomberg.

Меж тем венгры уже бьют тревогу из-за ограничений против Газпромбанка. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции США против российского кредитного института ставят под угрозу энергетическую безопасность ряда стран Центральной Европы, включая Венгрию, Словакию и Австрию, которые зависят от российского газа. И полноценного решения пока нет.

Конечно, Европа и нынешней зимой не замёрзнет, даже если та будет холоднее предшествующих. Просто будет платить втридорога за то же самое. А потом — расплачиваться новым экономическим кризисом. И так по кругу.

Но это и справедливо, так?

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