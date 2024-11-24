Рупор кремлевской пропаганды: Орешник и все-все-все..

"Орешник" и все-все-все…

Был сегодня утром на эфире УДнБ у Наданы Фридрихсон (@FridrihShow)

Обсуждали "Орешник", курс на эскалацию со стороны администрации Байдена и европейских сателлитов США и разное нехорошее.

Смотрите эфир в VK Видео (https://vk.com/video-220165553_456239554)

Смотрите эфир на RuTube (https://rutube.ru/video/70847808b8bdcd895a78c2d0fd1e5fcf/)

Смотрите эфир на YouTube (https://youtube.com/live/readLH3n0Rw?feature=share)

🙋🏼‍♀️Надана Фридрихсон @FridrihShow

🧔🏻‍♂️Станислав Обищенко @stringer_donetsk

🙅🏼‍♀️Наталия Размашкина

@GagTalk – цинк

Ну и закрывая тему карикатур и мемов про "Орешник"

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