Мнение: Письмо: “Выглядеть ухоженной старухой”

Вот пример как кризис Гекаты связан с дырой в ресурсе секса.

akka_knebe

Здравствуйте! Благодарю за возможность задать вопрос.

В ТГ вы писали о лунной триаде. Я попыталась применить эти идеи к себе и застряла в понимании. Была бы очень благодарна за разбор.

Мне 42. Вероятно, я уже вошла в стадию Гекаты, хотя все цепляюсь за ловушки типа «ты выглядишь моложе». Несколько лет назад я в ужасе осознала свой возраст и оббежала всех доступных пластических хирургов, в панике пытаясь заскочить в уезжающий поезд и прикинуться 30-летней.

(42 – это еще не Геката, а Диана. А несколько лет назад автор могла быть и вовсе Селеной. Но она заранее решила отказаться от всего. Раз не девочка, значит старуха, так рассуждает автор. “Все или ничего” – похоже на шантаж террориста-смертника. Как думаете, какая связь?)

К счастью для меня, мне попались очень хорошие врачи, и я не успела превратиться в комичного персонажа с натянутыми щеками и утиными губами. Все, что мне предложили, это щадящие способы «выглядеть хорошо на свой возраст». И это было для меня, своего рода, звонком к началу принятия себя.

(Себя автор, конечно, не приняла и шансов принять мало. В том числе ей мешает презрение к ровесницам, которые увлечены имиджем. Она видит только “комичных персонажей” и неудачные попытки, хотя очень много красавиц после 40, которые выглядят на 10-15 лет моложе. Но у нее ЗВ и БП по отношению к привлекательным женщинам 40+. Она их осуждает и над ними смеется. Почему?)

Мне хотелось бы принять свою Гекату и достичь внутренней гармонии. Но есть несколько моментов, которые я про гармонию в стадии Гекаты не понимаю.

Например, вы говорили в блоге (не дословно), что быть Гекатой не равно быть неухоженной старухой и отрицать, к примеру, возможности косметологии.

(“Неухоженная старуха” – совсем не дословно. “Ухоженные” лучше говорить про клумбы и грядки, а не про женщин. “Старуха” – из сказки о Золотой Рыбке. Но вы должны обратить внимание, друзья, что если относиться к людям нормально, уважать людей немолодого и пожилого возраста, и себя не придется ненавидеть. Видите связь?)

И вот здесь я как-то захожу в тупик. Когда женщина идет на разнообразные косметические процедуры (зачастую, болезненные), следит за маникюром/отросшими корнями, обращает внимание на моду и обновляет гардероб, но при всем этом осознает, что вышла из стадии репродукции, зачем она делает все вышеперечисленное? Чтобы быть ухоженной старухой? Где кроется эта грань между немолодой женщиной, выглядящей достойно и ухоженно для себя, и выглядящей комично и жалко для привлечения мужчин?

(Автор будто не догадывается, что имидж существует не только для секса, что красота – это не сексуальное качество, что симпатия между людьми может быть не только ради секса. Имидж связан с каждым из 12 ресурсов, он важен для работы, для дружбы, для семьи, для искусства, для здоровья, для любого общения и времяпрепровождения любых людей. Но у автора в голове исключительно только порнография и ей кажется, что тело человека годится только для этого)

Я живу в Европе, и в моем окружении достаточно много счастливых (по крайней мере, внешне) пожилых женщин. Они не кидаются на мужчин, открыто и с юмором говорят о своем возрасте.

(В 20 лет они тоже не кидались на мужчин. У большинства женщин в возрасте Гекаты есть мужья или любимые партнеры, с которыми они вместе много лет. Но у автора такая большая дыра в сексе, так гипертрофировано все в этой области, что жизнь кажется ей половой охотой, из которой сама она решила гордо самоустраниться, чтобы не позориться)

Но первое, что бросается в глаза, – это седина, отсутствие косметики и одежда «серый унисекс». Такое ощущение, что вот это счастливое и достойное принятие возраста неизбежно сопровождается отбрасыванием имиджевой составляющей. Как будто если и принимаю свой возраст, то должна принять и свою седину, и свои морщины. В то же время, лица/грудь со следами пластических операций и условные юбки/каблуки, как правило, идут в комплекте с жаждущим мужского внимания взглядом.

(И седина, и серый цвет, и отсутствие косметики могут быть очень красивыми. У автора самые вульгарные и пошлые представления о красоте. И даже жизнь в Европе никак не улучшила вкус автора)

Если представить Гекату как элегантную, не вульгарную пожилую женщину со спокойным взглядом, транслирующим «у меня все хорошо», то чего она хочет от остатка жизни? Если она делает подтяжку, то в чем ее мотивация?

(50 лет – это не пожилой возраст. Но даже если мы будем говорить о 70 годах, у таких женщин может быть интересная жизнь, и в каждой области жизни имидж имеет значение. Они могут быть красивы для своего возраста. Любовь в пожилом возрасте тоже важна, у многих есть любимые партнеры, а некоторые даже находят себе новых. Однако порно-сознание автора не представляет себе, как может быть любовь без репродукции. При том что сама автор наверняка бездетная, судя по ее зацикленности на сексе)

Я люблю красивую одежду. Но в последнее время стала думать, а зачем она мне? Ведь если я уже очевидно немолода и не в состоянии выглядеть прекрасно, как бы я не старалась, можно просто сэкономить этот ресурс (я и про время, и про деньги).

Если считать, что сила Гекаты в ее мудрости, жизненном опыте и понимании, то может ли она выглядеть, по существу, как угодно? Ведь от того, проведу я два часа перед зеркалом или 10 минут, не зависит восприятие окружающими моей условной мудрости?

(Бедная автор утратила свежесть как пожелтевший огурец, а мудрости не обрела, отсюда ее желчность по отношению к женщинам. Окружающие всегда “встречают по одежке”, то есть по имиджу. Это то, что открывает общение. Имидж говорит о социальном статусе, об интересах, в какой-то мере о профессии, о разных сторонах идентичности, о состоянии здоровья и о самоуважении, что самое важное. Уважающие себя люди внимательно следят за имиджем и стараются выглядеть хорошо. К сексу это может не иметь никакого отношения)

Еще пример. Я хожу в студию парных латиноамериканских танцев. И недавно обратила внимание на пожилую женщину, танцующую очень свободно и раскованно. Учитывая специфику этих танцев, «свободно» подразумевает и движения бедрами, и грудью. На мой взгляд, в комплекте с сединой и морщинами это смотрелось странно. И я в ужасе подумала, а может и мне пора прекращать эти танцы, чтобы не выглядеть через пару лет так же странно и жалко?

(Сложно представить себе хорошо танцующего человека, который выглядел бы жалко, даже если он не молод, а танец экспрессивный. Хотя акцентированные соблазнительные танцы имеющие откровенный сексуальный оттенок действительно имеют определенные возрастные ограничения. Смешно, а иногда и неловко смотреть как такие танцы танцуют маленькие девочки, но и пожилые женщины тоже)

Может, Гекаты должны переходить в клубы венского вальса и какого-нибудь чарльстона, где их морщины в совокупности с вышедшими из моды нарядами будут смотреться органично?

(Ну да, кружиться на шесте или задирать юбки в варьете уже поздно. В 50 лет и на бревне делать акробатические упражнения мало кто решится, даже если в прошлом были гимнастками. Есть физические ограничения. Но красивый имидж может быть в любом возрасте, поскольку красивый и сексуальный – не синонимы. Хотя для людей с дырой в сексе – синонимы. Друзья, понятно, что делает дыра?)

Я понимаю, что описываю крайности, и, чтобы нащупать здоровые границы, прошу вашей помощи.

Все-таки, чем привлекает красивая Геката? И что такое Имидж для Гекаты?

Большое спасибо!